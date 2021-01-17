Одним абзацом. За що хочуть заарештувати Навального

Російські силовики оголосили днями, що опозиціонер Олексій Навальний перебуває в розшуку і може бути затриманий після повернення в Москву. Нібито тому, що 29 грудня не з'явився за запитом в Московську кримінально-виконавчу інспекцію.

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За що хочуть заарештувати політика:

Олексій Навальний є умовно засудженим у справі "Ів Роше" – термін у 3,5 року закінчувався 30 грудня 2020 року. Цю справу Слідчий комітет РФ порушив у 2012 році проти Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано збитків на 55 мільйонів рублів. На процесі "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що ніякого збитку компанія Навальних їй не завдавала. Але братів все одно засудили – Олексія до умовного терміну, а Олега – до реального. Тепер російські силовики вважають, що Олексій Навальний "неодноразово порушував умовно-дострокове звільнення". Як відомо, після отруєння "Новачком" у серпні 2020 року Навальний лікувався в німецькій клініці. З клініки "Шаріте" його виписали ще 23 вересня, а на виклик слідчих від 23 жовтня політик відповів тільки за місяць. Його умовний термін хочуть замінити реальним.

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