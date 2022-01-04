Вогонь стовпом. У Росії спалахнув великий нафтопереробний завод (відео)

Горіла фракційна колона, дим було видно практично всім жителям міста Тюмень

Пожежним вдалося відсікти водяною стіною поширення полум'я, і ​​протягом трьох годин пожежу було локалізовано / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тюмені на "Антипінському" нафтозаводі сталася пожежа. Про це повідомляє головне управління з Тюменської області.

"На Антипінському НПЗ горить одна із установок глибокої переробки мазуту", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Фото: Головне управління з Тюменської області

Фото: Головне управління з Тюменської області

Фото: Головне управління з Тюменської області

Як повідомляється, горіла фракційна колона на площі 100 кв. Хмару чорного диму бачили мешканці кількох районів міста.

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Незабаром пожежу було локалізовано. Усього було залучено 84 особи та 26 одиниць техніки.

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Довідка

Антипінський НПЗ – промисловий нафтопереробний завод, підключений до магістрального нафтопроводу (потужністю 7,5 млн тонн на рік) та нафтопродуктопроводу (потужністю 2,3 млн тонн на рік). Встановлена потужність переробки становить 7,5 млн. тонн нафти на рік.

Завод входив раніше в "Новий потік" Дмитра Мазурова, наприкінці 2018 року почав випробовувати проблеми: постачання нафти було обмежено через брак оборотних коштів, які в результаті були надані Ощадбанком, найбільшим кредитором "Нового потоку".

Пожежі на НПЗ

У 2017 році у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) Shell, найбільший у Європі.

У 2019 році В американській Філадельфії відбулася серія вибухів на найбільшому нафтопереробному заводі східного узбережжя США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

Цього ж року у Миколаївській області на території нафтопереробного заводу сталася масштабна пожежа , внаслідок якого постраждали люди.

У 2021 році в Нігерії в штаті Ріверс стався потужний вибух та пожежа на незаконному нафтопереробному заводі . Загинуло щонайменше 25 людина, у тому числі неповнолітні.