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ОМОН в Росії навмисне калічив протестувальників: опубліковане відео

26 січня, 16:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Прибічникам Навального при затриманні ламали кінцівки

Російські омонівці, які розганяли мітинги в підтримку Олексія Навального, не тільки жорстоко били протестувальників, а й навмисно їх калічили.

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Такий висновок можна зробити з відео, викладеного Telegram-каналам Ateo.

На 23-секундному ролику видно, як міцні поліцейські та бійці ОМОНу за ноги тягнуть в автозак двох худорлявих хлопців. У якийсь момент юнака, котрий опирався, кидають на асфальт і його нога опиняється на бордюрі, після чого омонівець завдає кілька сильних ударів по гомілці і колінному суглобу молодого чоловіка і наступає берцями на знерухомлену кінцівку.

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Відео: Ateo

Нагадаємо, в Росії вибухнув скандал, коли в Санкт-Петербурзі омонівець ударом ноги в живіт "відправив у нокаут" 54-річну Маргариту Юдіну, яка намагалася протестувати проти затримання підлітків. Жінка знепритомніла і потрапила до реанімації – лікарі діагностували у неї струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і відкриту гематому потилиці.

Попри принесені в лікарню квіти і вибачення силовика, Юдіна буде домагатися покарання для омонівця. За її словами, силовик дивився їй у вічі, коли бив. А розповіді про те, що його "залили газом", тому забрало шолома запітніло і він не бачив, що відбувається – це брехня.

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Росія протести побиття омон калека

Джерело: Сьогодні

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