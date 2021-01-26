Омонівець, який вдарив жінку на мітингу в Санкт-Петербурзі, приніс їй в лікарню квіти

Жительку Санкт-Петербурга 54-річну Маргариту Юдіну, яка захищала затриманого під час акцій на підтримку Олексія Навального та сама постраждала, у лікарні відвідав кривдник.
Про це новинам "Сьогодні" розповіла постраждала.
Кривдник навідав жінку з квітами. У палаті постраждала його пробачила, але зараз хоче зі своїми захисниками домогтися покарання для омонівця.
"Чому я передумала? Не тому, що я змінюю свою думку – сьогодні так, а завтра так... А тому, що я коли стала приходити в себе, то згадала, що не було там ніяких перцевих балончиків, сніжками в нього ніхто не кидав, тому що я дивилася, я бачила. і до цього якби там щось було... Він би не ходив, якби його "обробили", вже по полю не бігав би там і нікого не хапав", – пояснила жінка.
Нагадаємо, під час акції протесту представник силових структур з великої сили вдарив учасницю ногою в живіт, через що вона впала і вдарилася об асфальт. Лікарі діагностували у Юдіної струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і відкриту гематому потилиці.
Як повідомляли раніше, в Москві на масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального частина людей прийшла з туалетними йоржиками.
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