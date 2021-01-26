"Він дивився мені в очі": побита омонівцем росіянка розповіла, чому не пробачить кривдника

Мешканка Санкт-Петербурга 54-річна Маргарита Юдіна, яку під час мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального вдарив ногами омоновець, розповіла новинам "Сьогодні" про те, чому після протестів опинилася в лікарні.

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Чому приїхала на мітинг:

"Я вийшла на протест за звільнення Олексія Навального, всіх політв'язнів, бранців і всіх несправедливо засуджених. Їх в країні дуже багато. Просто по беззаконню, по нахабству", – говорить потерпіла.

За її словами, садять тих, хто вкрав мішок картоплі або ж тих, хто говорить правду.

Що сталося з нею на акціях протесту:

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"Я приїхала на акцію протесту проти дикого свавілля. Вже в кінці протесту, коли народ почав розходитися, і я сама збиралася додому, звідки не візьмись, з'являється ОМОН. Я чую крики, обертаюся і бачу, як дівчисько тягнуть", – розповідає Юдіна.

За її словами, вона почала кричати, щоб дитину відпустили, а після побачила, як омонівці тягнуть ще хлопчика.

"Я вийшла на зустріч, він (омонівець – Ред.) дивився мені очі в очі. Бачу чобіт, який летить і відчуваю, що я сама лечу. Коли летіла, ще міркувала. Потім відчула різкий біль. І я відключилася. Було все біле, як світіння" , – згадує потерпіла.

Чому передумала прощати омонівця:

Після госпіталізації кривдник приїхав до жінки в лікарню, де розповів, що за кілька хвилин до удару його "залили газом", забрало (частина шолома) запітніло і він не бачив, що відбувається.



У палаті постраждала його пробачила, але зараз хоче зі своїми захисниками домогтися покарання для омонівця.

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Виявилося, що жінку знімали на відео в палаті без її згоди, а історія, ніби омоновец нічого не бачив, виявилася неправдивою.

"Чому я передумала? Не тому, що я змінюю свою думку – сьогодні так, а завтра так... А тому, що я коли стала приходити в себе, то згадала, що не було там ніяких перцевих балончиків, сніжками в нього ніхто не кидав, тому що я дивилася, я бачила. і до цього якби там щось було... Він би не ходив, якби його "обробили", вже по полю не бігав би там і нікого не хапав", – пояснює жінка.

Що їй діагностували лікарі:

За словами постраждалої, в лікарні їй нічого не прописали, а зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та відкритої гематомою потилиці майже відразу відправили додому.

"Мені нічого не прописали, викинули з лікарні додому і все. Поліція везла додому", – розповідає Юдіна.

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Жінка також розповіла, що побої в лікарні не знімали і тепер вона змушена займатися цим питанням самостійно.

"Мені взагалі ніхто ніякі побої не знімав. Мені дали виписку, де мав бути вказаний діагноз і причина травми, але написали, що закрита травма головного мозку, струс, гематоми, удари, ушкодження грудної клітки, а ким зроблено – тиша. Обставини не вказані", – підсумувала постраждала.

Раніше стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян країни виходити на протести проти чинної влади.

Нагадаємо, в Росії на акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1338 осіб.

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