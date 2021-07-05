"Вони відверто махлюють": Росію можуть не пустити на Генасамблею ООН

Відносини США і РФ зараз дуже погані, а росіянам якось потрібно у вересні дістатися в Нью-Йорк на Генасамблею ООН

/ Фото: president.gov.ua

Росію можуть не пустити на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорк, яка стартує у вересні, оскільки США скасовують візи для росіян. У Москві кажуть, що американці махлюють.

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Про це розповів перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передають Известия.

Він нагадав, що Москва чекає таку проблему і нещодавно на саміті у Женеві Путін і Байден обговорювали це питання. Але після зустрічі президентів Росії і США ще напевно буде кілька раундів експертних переговорів у даному питанні.

"Американці зобов'язані видавати нам візи відповідно до угоди, яка була укладена штаб-квартирою ООН з країною перебування. Але вони відверто махлюють, прикриваються якимись неоднозначними положеннями про безпеку... Нашу команду у Нью-Йорку США безпідставно вписують в загальну канву російсько-американських відносин. Це не тільки з нами відбувається – таке трапляється з Іраном, Сирією, Кубою та іншими країнами, які американцям не до вподоби", – сказав Полянський.

Дипломат вважає, що США ставлять Росію в нерівне становище з тими країнами, у яких подібних проблем немає.

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"Звичайно, візові обмеження – це суттєва проблема для нашої участі в діяльності ООН і для захисту наших тут інтересів. У нас є деякі заходи, які ми вже кілька місяців, а то й років не можемо провести повноцінно через те, що сюди не допускають наших експертів", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ООН може зупинити роботу всіх миротворчих місій у світі. Несподівано виникла проблема узгодження нового бюджету на рік у розмірі 6 мільярдів доларів.