"Певне нахабство". У Росії засудили хлопчика за запитання Путіну

Директор школи з Воркути, учень якої зважився поправити президента Росії Володимира Путіна, який назвав Північну війну "Семирічною", піддала підлітка критиці, заявивши, що його вчинок пов'язаний з "певним нахабством", властивим молодим людям.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Напевно, це поєднання молодості, коли ще існує брак спілкування з людьми, які займають положення в суспільстві, і здорових амбіцій, які дозволили Никанору досягти певних результатів. Мій вік уже не дозволив би мені таким чином поступати в спілкуванні з президентом. А в молодості... Ну, напевно, якесь певне нахабство. Хлопчик у нас, звичайно, зірковий, хороший – це однозначно. Він займає активну громадянську позицію. Але скромність повинна бути, щоб не поправляти, в тому числі, Володимира Володимировича, але це ми починаємо розуміти з роками", – сказала директор школи №35 Юлія Рябцева.

Читайте також:

"А що потрібно підписати?". Путіна поставило у глухий кут запитання школяра про соцмережі (відео)

Що сталося

Реклама

1 вересня президент РФ Володимир Путін взяв участь у другому просвітницькому марафоні "Нове знання". Розповідаючи про війну імператора Петра I зі Швецією на зустрічі з учнями, Путін назвав її "Семирічною". Учень школи № 35 з Воркути Никанор Толстих не зміг стриматися і поправив голову держави.

Читайте інші новини на тему:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: