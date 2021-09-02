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"Певне нахабство". У Росії засудили хлопчика за запитання Путіну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
2 вересня, 10:21
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Директор школи назвала "нахабством" вчинок свого учня, який поправив Путіна
1 вересня президент РФ Володимир Путін взяв участь у другому просвітницькому марафоні "Нове знання". Фото: скріншот
1 вересня президент РФ Володимир Путін взяв участь у другому просвітницькому марафоні "Нове знання". Фото: скріншот

Директор школи з Воркути, учень якої зважився поправити президента Росії Володимира Путіна, який назвав Північну війну "Семирічною", піддала підлітка критиці, заявивши, що його вчинок пов'язаний з "певним нахабством", властивим молодим людям.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Напевно, це поєднання молодості, коли ще існує брак спілкування з людьми, які займають положення в суспільстві, і здорових амбіцій, які дозволили Никанору досягти певних результатів. Мій вік уже не дозволив би мені таким чином поступати в спілкуванні з президентом. А в молодості... Ну, напевно, якесь певне нахабство. Хлопчик у нас, звичайно, зірковий, хороший – це однозначно. Він займає активну громадянську позицію. Але скромність повинна бути, щоб не поправляти, в тому числі, Володимира Володимировича, але це ми починаємо розуміти з роками", – сказала директор школи №35 Юлія Рябцева.

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Що сталося

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1 вересня президент РФ Володимир Путін взяв участь у другому просвітницькому марафоні "Нове знання". Розповідаючи про війну імператора Петра I зі Швецією на зустрічі з учнями, Путін назвав її "Семирічною". Учень школи № 35 з Воркути Никанор Толстих не зміг стриматися і поправив голову держави.

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