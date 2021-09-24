Орел у вогні і паніка на борту. У літак з росіянами врізалися птиці (відео)

Командир судна прийняв рішення про повернення на місце стоянки

Інцидент стався під час виконання рейсу ZF 556. Фото: колаж "Сьогодні"

Літак російської авіакомпанії Azur Air, який повинен був вилетіти з Варадеро в Москву, зіштовхнувся з птахами. Імовірно, орлами.

Про це повідомляє РІА Новини.

Що відомо

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Літак набирав розбіг на злітно-посадковій смузі, коли зіткнувся зі зграєю птахів. Командир судна прийняв рішення про повернення на місце стоянки.

Представник авіакомпанії зазначила, що пасажири рейсу ZF556 Варадеро – Москва будуть доставлені в Росію резервним бортом. На час очікування пасажирів розмістили в готелі.

Як пише Mash, орел потрапив у двигун і загорівся, а пасажири неслабо перелякалися. "Боїнг" почав різко гальмувати, від чого колесо на лівій стійці лопнуло. Всі відбулися легким переляком.

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На жаль, авіакатастрофи не рідкість останнім часом. Останні випадки: