Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Орел у вогні і паніка на борту. У літак з росіянами врізалися птиці (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 вересня, 17:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Командир судна прийняв рішення про повернення на місце стоянки
Інцидент стався під час виконання рейсу ZF 556. Фото: колаж "Сьогодні"
Інцидент стався під час виконання рейсу ZF 556. Фото: колаж "Сьогодні"

Літак російської авіакомпанії Azur Air, який повинен був вилетіти з Варадеро в Москву, зіштовхнувся з птахами. Імовірно, орлами.

Про це повідомляє РІА Новини.

Що відомо

Реклама

Літак набирав розбіг на злітно-посадковій смузі, коли зіткнувся зі зграєю птахів. Командир судна прийняв рішення про повернення на місце стоянки.

Представник авіакомпанії зазначила, що пасажири рейсу ZF556 Варадеро – Москва будуть доставлені в Росію резервним бортом. На час очікування пасажирів розмістили в готелі.

Як пише Mash, орел потрапив у двигун і загорівся, а пасажири неслабо перелякалися. "Боїнг" почав різко гальмувати, від чого колесо на лівій стійці лопнуло. Всі відбулися легким переляком.

Реклама

Читайте також:

У Росії розбився пасажирський літак. Є ті, хто вижив

Реклама

На жаль, авіакатастрофи не рідкість останнім часом. Останні випадки:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
7 866 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти