Звільнити негайно. ЄСПЛ звернувся до Росії через Навального

Європейський суд з прав людини вимагає від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального з слідчого ізолятора, де його утримують.

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Як повідомили на сайті політика, відповідне рішення було прийнято напередодні.

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"16 лютого 2021 Палата з семи суддів Суду вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника", – йдеться в рішенні ЄСПЛ.

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Олексій Навальний звернувся до Європейського суду ще 20 січня. Тобто до рішення суду замінити йому умовний строк реальним.

За словами директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова, ЄСПЛ застосовує 39-те правило свого регламенту, коли "потрібно вжити якісь термінові заходи, які стосуються життя і здоров'я людини".

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У більшості випадків ці правила стосуються біженців, яким у разі депортації на батьківщину може загрожувати смертельна небезпека, або якщо ув'язненій особі в камері СІЗО зле, а медичну допомогу їй не надають

"Немає варіанту, що Росія не виконає це рішення, навіть Туреччина такі рішення виконує. Росія завжди виконувала такі рішення, виконає його і зараз", – стверджує Жданов у своєму Telegram.

Тим часом пресслужба московських судів повідомила про призначення на 20 лютого нових судових засідань з Олексієм Навальним: о 10:00 (за московським часом) відбудеться розгляд апеляційної скарги у справі "Ів Роше", а о 14:00 – суд у справі про наклеп на ветерана Гната Артеменка.

Нагадаємо, раніше країни Балтії і Польща приступили до розробки санкцій "списку Навального", до якого увійдуть люди, причетні до його затримання, тримання під вартою, суду, а також ймовірні замовники репресій.

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