"Звільніть мого чоловіка негайно": дружина Навального звернулася до Путіна

Нещодавно стало відомо, що у російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін в колонії, почалися проблеми зі здоров'ям, але його дружина Юлія стверджує, що це сталося ще місяць тому.

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Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Усі, хто знайомий з Олексієм, знають: він не скаржитиметься до останнього. Терпітиме, намагатиметься впоратися сам і жартуватиме", – пише Юлія Навальний.

Вона стверджує, що проблеми зі спиною у її чоловіка почалися місяць тому – коли він перебував в московському СІЗО, але після етапування до колонії його стан погіршився.

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Тому вона знайшла лікаря, який був готовий приїхати і оглянути Олексія Навального, а адвокати писали відповідні клопотання.

"Олексій забороняв нам говорити про це, аби це не виглядало, ніби він скаржиться", – визнає Юлія Навальний.

За її словами, чоловік просив передати ліки, але тюремники не пропустили ані медикаменти, ані записку з гімнастичними вправами, які можуть полегшити біль.

Причиною болю в спині Юлія Навальний називає і торішнє отруєння бойовим отрутою "Новачок", і репресії з боку адміністрації колонії, де опозиціонеру "не дають нормально спати, будячи ночами щогодини".

У зв'язку з цим дружина Навального вимагає надати йому "можливість лікуватися у тих лікарів, яким вона довіряє" і звернулася до президента РФ Володимира Путіна, зазначивши, що він читає її звернення до нього.

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"Я вимагаю негайно звільнити мого чоловіка, Олексія Навального, якого він (Путін – ред.) запхав до в'язниці незаконно. Запхав тому, що боїться політичної конкуренції і хоче сидіти на троні до кінця життя. Те, що відбувається зараз, – це особиста помста і розправа над людиною, що відбувається у нас на очах. Це має бути негайно припинено", – резюмувала Юлія Навальна.

Нагадаємо, раніше російський правозахисник Руслан Вахапов заявив, що в колонії колонії № 2 в місті Покров Володимирської області, де утримують Навального, "всі не раді" його появі.

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