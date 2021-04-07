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Від кордонів України і до Камчатки: Росія почала масштабну перевірку військ

7 квітня, 10:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські війська перекинуті і до кордонів України, і в окупований Крим

На тлі стягування військ до українського кордону, Росія оголосила масштабну перевірку боєготовності всієї своєї армії. Про це рапортує російське Міноборони.

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Зазначається, що навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах Крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. До перевірок залучені всі види і роди військ російської армії.

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Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

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"Відповідно до плану підготовки Збройних сил в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах почалися контрольні перевірки. Вимагаю забезпечити високу якість контрольних занять і безпеку при пересуванні військових ешелонів і військової техніки", – заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

Відео: Сьогодні
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.

У свою чергу президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів України.

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Росія навчання

Джерело: Сьогодні

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