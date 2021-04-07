Від кордонів України і до Камчатки: Росія почала масштабну перевірку військ

На тлі стягування військ до українського кордону, Росія оголосила масштабну перевірку боєготовності всієї своєї армії. Про це рапортує російське Міноборони.
Зазначається, що навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах Крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. До перевірок залучені всі види і роди військ російської армії.
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Всього протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.
"Відповідно до плану підготовки Збройних сил в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах почалися контрольні перевірки. Вимагаю забезпечити високу якість контрольних занять і безпеку при пересуванні військових ешелонів і військової техніки", – заявив міністр оборони Сергій Шойгу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, скільки військ РФ на Донбасі, в Криму та на кордоні. Він зазначав, що останнім часом під виглядом навчань Росія нарощує війська поблизу кордону України.
У свою чергу президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів України.
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