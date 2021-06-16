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Від Меркель і Трампа до Папи: 5 топ-зустрічей, на які запізнився Путін

16 червня 2021 16:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сайт "Сьогодні" розповідає, як Путіна довелося чекати Дональду Трампу, Ангелі Меркель і Папі Римському

Незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін регулярно спізнюється на важливі зустрічі з лідерами інших країн, сьогодні, на зустріч з президентом США Джо Байденом він встиг приїхати вчасно, однак, був на грані.

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Сайт "Сьогодні" згадує топ-5 зустрічей, на які запізнився Володимир Путін.

Як Барак Обама чекав Путіна

Коли: червень 2012 року.

Запізнення: на 40 хвилин.

Під час проведення саміту G20 тодішній президент США Барак Обама чекав Путіна 40 хвилин. Як розповіла колишній держсекретар США Хілларі Клінтон, президент РФ навіть не вибачився за запізнення. Вона назвала його дуже "жорсткою і зарозумілою" людиною, яка чітко і ясно дала зрозуміти Обамі, що йому нудно на цих переговорах.

Путін запізнився, але Трамп приїхав ще пізніше

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Коли: липень 2018 року

Запізнення: 40 хвилин

Тоді перша повноформатна зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа почалася на годину пізніше запланованого часу. Літак Путіна в Фінляндії приземлився на півгодини пізніше, ніж планувалося. Відповідно, приїхав на зустріч він пізніше. До речі, Дональд Трамп вирішив не відставати від свого колеги і також запізнився. У підсумку зустріч почалася набагато пізніше запланованого.

Джон Керрі не образився

Коли: травень 2013

Запізнення: 3 години

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Коли була запланована зустріч президента РФ Путіна з держсекретарем США Джоном Керрі, російський лідер змусив чекати політика три години. Тоді вони повинні були переговорити щодо сирійського конфлікту. Як і в інших випадках, Путін не називав причину свого запізнення, тому тоді американські журналісти звинуватили його в порушенні протоколу етикету. Втім сам же Керрі ніяк не продемонстрував невдоволення через непунктуальність президента РФ.

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Ватикану теж довелося трохи чекати

Коли: червень 2015 року

Запізнення: 1 година

Візит до Папи Римського Франциску тоді відбувся дещо пізніше запланованого часу – запізнення Путіна "транслювалися і узгоджувалися з Ватиканським двором". Як пояснив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, були затягнуті переговори в Мілані і дещо повільніше просувався кортеж вулицями Мілана і Риму.

Чергове запізнення на зустріч до Меркель

Коли: жовтень 2014 року

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Запізнення: 4 години 15 хвилин

На зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель російський президент спізнюється регулярно. Тоді їх переговори відбулися тільки з другого разу. За словами Пєскова, Путін тоді сильно затримався в Белграді, тому спочатку заплановану на 9 вечора зустріч довелося скасувати.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, що будуть обговорювати російський і американський лідери і чи зможуть вони досягти консенсусу.

Також читайте, які побоювання ця зустріч викликає у президента України Володимира Зеленського.

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