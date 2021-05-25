Відмовився видалити контент. Facebook отримав багатомільйонний штраф в Росії

Проти соцмережі було складено 8 протоколів за фактами відмови видалити заборонений в РФ контент

Суд в Росії оштрафував Facebook на 26 млн рублів (352 тис. дол.) За відмову видалити заборонений в РФ контент.

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Про це повідомляє пресслужба Таганського районного суду Москви.

Відносно соцмережі було розглянуто вісім протоколів: по шести з них Facebook отримав штрафи по 3 млн рублів і по двом – по 4 млн рублів.

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У рішенні по кожному протоколу говориться, що Facebook визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 13.41 (Порушення порядку обмеження доступу до інформації) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення

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Раніше повідомлялося, що суд в Каліфорнії (США) затвердив мирову угоду в судовій справі проти компанії Facebook через алгоритм розпізнавання особи і використання біометричних даних без дозволу користувачів. Тепер корпорація повинна виплатити позивачам 650 млн дол.