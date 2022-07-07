Відставка Джонсона може бути небезпечною для України. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Україна має вагомі підстави боятися відставки Бориса Джонсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють важке економічне становище у світі через війну в Україні та можливу відставку британського прем'єра Бориса Джонсона.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Жертвами війни в Україні стали мільйони бідних людей по всьому світу

Американська газета The Washington Post пише, що жертвами війни в Україні стали мільйони бідних людей по всьому світу. Тяжке становище може погіршитися, якщо світова економіка скотиться до передбачуваної рецесії.

Війна в Україні призвела до торговельного дефіциту у Німеччині

Видання The Wall Street Journal пише, що війна в Україні призвела до першого торгового дефіциту в Німеччині за понад три десятиліття. Наслідки російської війни в Україні призвели до того, що рахунки Німеччини за імпорт енергоносіїв різко зросли.

Ціни на нафту можуть значно знизитися

Інформагентство Bloomberg з посиланням на дані аналітиків City повідомляє, що ціни на нафту можуть впасти до 65 доларів за барель до кінця цього року та до 45 доларів до кінця 2023 року, якщо почнеться спад попиту.

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ЗСУ за допомогою західної зброї знищує військові склади російських окупантів

Німецький журнал Der Spiegel пише, що українська армія за допомогою західної зброї знищує склади та інші об'єкти, важливі для російської логістики.

"І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів збільшуватимуться з кожним тижнем", – цитує видання слова президента Зеленського.

Україна має підстави боятися відставки Джонсона

Британська газета The Telegraph пише, що Україна має вагомі підстави боятися відставки Бориса Джонсона. Прем'єр-міністр продемонстрував справжню державну мудрість у війні, надавши більше підтримки, ніж конкуренти.

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Через місяць після того, як прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона ледь не відправили у відставку, глава уряду знову опинився в епіцентрі скандалу. Відразу кілька ключових міністрів та співробітників парламенту подали у відставку через те, що Джонсон призначив заступником "парламентського кнута" (член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну) екс-заступника глави МЗС Крістофера Пінчера, обвинуваченого в п'яному бешкеті та сексуальних домаганнях до чоловіків.

Сайт "Сьогодні" з'ясував подробиці скандалу, а також спробував розібратися, чи позбудеться Джонсон прем'єрського крісла і як його відставка може вплинути на Україну.