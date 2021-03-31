Стріляв і закидував гранатами: під Москвою силовики цілий день штурмували будинок пенсіонера

Под Москвою (Росія) спецназ понад 8 годин намагався затримати пенсіонера, який забарикадувався у своєму маєтку у котеджному селищі та відстрілювався від поліції з автомата і закидував її гранатами. Зрештою чоловік підпалив свій будинок та загинув.

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Ким насправді є пенсіонер та чому він розлютився на поліцію, йшлося у новинах "Сьогодні".

Справжній бій розгорнувся довколо будинку 61-річного Володимира Барданова, який у радянські часи підпільно торгував імпортними товарами та має судимість за грабунок. Всі сусіди у котеджному містечку Вешки знали про його кримінальне минуле.

"Там криминальный авторитет живет. Там ночью слышали все, что выстрелы. Ночью слышал. Сегодня днем я проезжал – нормально было. А потом все закрыли", - каже один із очевидців.

Хто такий Барданов і чому він зацікавив поліцію

Раніше Барданов володів охоронними фірмами, які врешті закрили, але у нього могла залишитися зброя і експідприємця підозрюювали у незаконній торгівлі автоматами й пістолетами – саме тому до нього і приїхала поліція.

Але пенсіонер і не думав здаватися без бою, а окопався у котеджі.

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Перед штурмом силовики перекрили підступи до маєтку й оточили його бронетехнікою, над подвір’ям запустили дрон.

Сусіди Барданова розповіли, що будтнок охороняють дикі звірі. Буцімто його фірма колись охороняла зоопарк і деяких тварин він забирав звідти собі. В його колекції – ведмідь, рись і тигр.

Відео: Сьогодні

Пі сля кількагодинної оборо ни Бард анов підпалив кімнату, де зберігав зброю – і котедж швидко охопило полум’я.

Зазначається, що місцеві мешканці стежили за бійнею із вікон, їх попросили не виходити надвір. Також нікого до селища не впускали і з нього не випускали. Тому деякі його мешканці цілий день не могли потрапити може потрапити додому.

Водночас куля прилетіла в одного із правоохоронців – зрикошетила йому в ногу, його шпиталізували.

Чим усе закінчилося

Силовики цілий день караулили біля воріт будинку Барданова, обстрілюючи його з гранатометів, однак ніяк не могли підступитися до нього.

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Згодом з’явилася інформація, що пенсіонер підпалив сходи у своєму будинку і забарикадувався на другому поверсі. До вечора будинок повністю охопило полум'я.

Коли пожежу загасили, у будинку виявили сильно обгоріле тіло, ймовірно Барданова – точно встановити це має ДНК-експертиза.

Нагадаємо, в Тернополі чоловік влаштував стрілянину прямо на дитячому майданчику, пояснивши свої дії тим, що хотів заспокоїти дітей, які шуміли.

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