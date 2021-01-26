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"Відштовхнув, впираючись ногою в живіт": Соловйов цинічно відреагував на протести в Москві

26 січня, 18:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Пропагандист закликав ОМОН не вибачатися перед побитими протестувальниками

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав провокацією інцидент в Пітері, де під час мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального співробітник ОМОН вдарив у живіт 54-річну росіянку Маргариту Юдіну.

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Про це він сказав в своїй передачі, цинічно зазначивши, що омонівець жінку не бив, а "відштовхнув, впираючись ногою в живіт".

"Уважно розглянувши те, що сталося, я не бачу... Провокацію бачу. Підготовлену провокацію. Її спробу протиправної участі в протесті і протистояння затриманню молодика", – сказав Соловйов.

Відомий своїми неправдивими висловами, зокрема і на адресу України та українців, пропагандист закликав відкрити розслідування стосовно учасників протестів, а стосовно омонівців, які били їх – закрити.

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Крім того, він закликав спецслужбовців не вибачатися перед побитими ними демонстрантами, вочевидь, натякаючи на випадок із Юдіною, до якої співробітник ОМОН, що її вдарив, з'явився до лікарні з квітами.

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Нагадаємо, що на протесті в Санкт-Петербурзі 23 січня Юдіна спробувала заступитися за затриманого чоловіка, але омонівець з усієї сили її вдарив. В результаті жінку госпіталізували із закритою травмою голови.

Після цього жінка звернулася до Слідчого комітету РФ із заявою щодо перевищення посадових повноважень омонівцем. Також буде подано позов до суду про стягнення з держави моральної та матеріальної шкоди.

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Росія протести омон Соловйов пропагандисти Володимир Соловйов
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