Відповідь Путіну – справжня. США визнали злив секретних документів щодо ультиматуму НАТО

У Держдепартаменті відреагували на публікацію в іспанських ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

США офіційно підтвердили справжність опублікованої у ЗМІ відповіді США та НАТО на ультиматум Росії щодо гарантій безпеки.

Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 2 лютого.

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На запитання, чи справжні документи, опубліковані в іспанській газеті El Pais, Прайс відповів:

"Я не побачив в опублікованих документах підстав припускати, що вони неправдиві".

Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. Документи США та НАТО. Фото: El Pais. 1 /9

Яку відповідь отримав Путін від США та НАТО

Іспанська преса опублікувала два документи англійською мовою.

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"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та заходи довіри – Ред.) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – наголошується у відповіді.

Також сказано, що США та НАТО відмовляються підписати договір про безпеку в Європі з Росією та закрити двері для майбутнього вступу України до НАТО.

Що США готові обговорювати із Кремлем

У документах наголошується, що США готові обговорити з Росією зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі. Також США готові розпочати з РФ діалог з контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

При цьому США продовжуватимуть підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО. Крім цього, США готові розглянути заходи щодо запобігання "інцидентам з РФ на морі та в повітрі".

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А в НАТО заявили, що не хочуть конфронтації. Проте Альянс не піде на компроміс із "принципових для себе питань".

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