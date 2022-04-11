Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Овсяннікова, яка влаштувала демарш на пропагандистському каналі, знайшла нову роботу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 18:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова раніше увірвалася до студії з антивоєнним плакатом
Марина Овсяннікова влаштувалася на нову роботу в німецьке видання. Фото: колаж "Сьогодні"
Марина Овсяннікова влаштувалася на нову роботу в німецьке видання. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка раніше увірвалася в студію з антивоєнним плакатом, влаштувалася на нову роботу у німецьке видання Die Welt.

Про це повідомляє Axel Springer.

Реклама

Як розповіла Овсяннікова, назву та ідеологію видання (welt у перекладі з німецької — "світ") корелюють з її власними поглядами.

"Welt означає те, що зараз так люто захищають в Україні. Я вважаю за свій обов'язок як журналіста захищати цю свободу. І я рада, що можу це зробити зараз для німецької газети", — підкреслила Овсяннікова.

Овсяннікова увірвалася з антивоєнним плакатом в ефір кремлівського телеканалу

В ефір російського "Першого каналу" увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом. Вона попросила зупинити війну. Відео опублікував Telegram-канал Mash.

На ньому видно: коли відома ведуча новин-пропагандистка Єкатеріна Андрєєва розповідає, що прем'єри Росії та Білорусі обговорювали західні санкції, за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом, на якому написано: "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, тут вам брешуть".

Реклама

Як стало відомо, акцію протесту в ефірі влаштувала Марина Овсянникова, яка працювала редактором "Першого каналу". Незадовго до цього вона записала звернення, в якому назвала агресію Путіна проти України злочином та братовбивчою війною.

Російське держінформагентство ТАСС пише, що дівчині, яка увірвалася в студію, загрожує адміністративна відповідальність.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19500
Особовий склад
2
Літаки 154
Літаки
3
Гелікоптери 137
Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артилерія 347
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1387
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти