Овсяннікова, яка влаштувала демарш на пропагандистському каналі, знайшла нову роботу

Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова раніше увірвалася до студії з антивоєнним плакатом

Марина Овсяннікова влаштувалася на нову роботу в німецьке видання. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка раніше увірвалася в студію з антивоєнним плакатом, влаштувалася на нову роботу у німецьке видання Die Welt.

Про це повідомляє Axel Springer.

Реклама

Як розповіла Овсяннікова, назву та ідеологію видання (welt у перекладі з німецької — "світ") корелюють з її власними поглядами.

"Welt означає те, що зараз так люто захищають в Україні. Я вважаю за свій обов'язок як журналіста захищати цю свободу. І я рада, що можу це зробити зараз для німецької газети", — підкреслила Овсяннікова.

Овсяннікова увірвалася з антивоєнним плакатом в ефір кремлівського телеканалу

В ефір російського "Першого каналу" увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом. Вона попросила зупинити війну. Відео опублікував Telegram-канал Mash.

На ньому видно: коли відома ведуча новин-пропагандистка Єкатеріна Андрєєва розповідає, що прем'єри Росії та Білорусі обговорювали західні санкції, за її спиною з'являється дівчина з антивоєнним плакатом, на якому написано: "Зупиніть війну. Не вірте в пропаганду, тут вам брешуть".

Реклама