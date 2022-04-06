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Паніка в російському Бєлгороді: жителі чули "хлопок", а влада риє окопи

Павло Заяць Павло Заяць
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6 квітня, 12:36
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Обстановка у місті загострена, але людей закликають до спокою
У Бєлгороді паніка через черговий "хлопок" у небі
У Бєлгороді паніка через черговий "хлопок" у небі / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському Бєлгороді, розташованому біля кордону з Україною, місцеві жителі спостерігали вибух у небі. Під Бєлгородом почали рити окопи та траншеї. Місцева влада називає це "земляними роботами" і закликає людей зберігати спокій. Крім того, до всіх шкіл міста надійшла інформація про замінування.

Telegram-канал "Труха" 6 квітня опублікував фото вибуху в небі над Бєлгородом.

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"У Бєлгороді РФ повідомляють про черговий "хлопок" у небі. Також сьогодні були "заміновані" всі школи міста", – йдеться у повідомленні.

Мер Бєлгорода Антон Іванов розповів, що вранці в середу надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста та області.

"Спецслужби проводять перевірку будівель, учні та персонал переводять у безпечне місце. Прошу вас усіх зберігати спокій. Ми розуміємо, що це частина інформаційного тиску на регіон. За бажанням батьків сьогодні можна відправити дітей додому", – цитує Іванова Telegram-канал "Жесть Белгород".

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Крім того, у Шебекінському міському окрузі під Бєлгородом почалося копання траншей та окопів. ⠀

Голова округу Володимир Жданов заявив, що це роблять на його прохання:

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"Розумію, що викликає занепокоєння проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте: це на наше з вами прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує".

Ситуація у Бєлгороді

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безлад окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.

За даними наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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