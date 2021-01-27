"Паркінсон" у Путіна: чи може президент РФ виконувати свої обов’язки?

Президент РФ Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії готуються до зміни влади. Такі дані оприлюднили у Службі зовнішньої розвідки України, і уточнюють: Путіну фізично дедалі складніше виконувати функції глави держави.

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Анна Левицька з'ясовувала для новин "Сьогодні", на що може страждати російський президент?

Про ймовірне захворювання Путіна раніше вже писали західні ЗМІ. Про ймовірний діагноз російського президента західна преса заговорила ще 2015-го. Писали, що у нього є дещо схоже із ковбоями Дикого Заходу. А саме: хода стрілка – менший мах правої руки міг свідчити про неврологічне захворювання.

З іншого боку, це просто вказувало на підготовку з використання вогнепальної зброї під час служби у КДБ. Утім, версією з можливим захворюванням підхопили інші видання: британські The Sun та Daily Mail, американська New York Post.

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Група дослідників кафедри неврології університету Радбуда у Нідерландах, очолювана професором Басом Блумом, виявила у Путіна ознаки, що можуть вказувати на хворобу Паркінсона, адже асиметрично знижений мах правої руки є класичною ознакою хвороби Паркінсона і може проявлятися у суб'єктів зі схильністю до подальшого розвитку хвороби.

Зрештою – Кремлю довелося відреагувати і на матеріали в ЗМІ, і на запитання кореспондентів – чи не збирається Путін у відставку через проблеми зі здоров’ям. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечив відставку Путіна і заявив виданню Bloomberg, що особливо нема чого коментувати. Мовляв, у президента усе гаразд. Здоров'я – відмінне.

Але то було торік. А нині інформацію про хворобу Путіна оприлюднили вже у Службі зовнішньої розвідки України. У Білій книзі СЗР йдеться:

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров'ям Володимира Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади".

Розвідники зауважують: навіть якщо Путін відійде від влади – "путінізм" у Росії і далі процвітатиме. А отже, політика офіційної Москви щодо України залишатиметься агресивною.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у січні-2018 Пєсков заявив, що Путін начебто абсолютно здоровий, однак Кремль не має наміру надавати громадськості офіційні висновки лікарів, оскільки у законодавстві РФ оприлюднення даних про стан здоров'я президента не передбачені.

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Також нагадаємо, що ще 2012 року в ЗМІ з'явилася інформація, що Путін може бути серйозно хворим, хоча в Кремлі звично спростували ці чутки.

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