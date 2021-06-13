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Патріарх Кирило офіційно благословив вмирати за Путіна (відео)

13 червня 2021 18:21

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У головному храмі Збройних сил Росії він заявив, що після смерті російські військові воскреснуть і на них чекатиме вічне життя

Зустріч Володимира Путіна і патріарха Московського Кирила

Зустріч Володимира Путіна і патріарха Московського Кирила / Фото: kremlin.ru

Єпископ Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що військовим не варто боятися вмирати за Росію. Адже після смерті їх чекатиме вічне життя.

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Про це він сказав під час служби в головному храмі Збройних сил Росії, який названий на честь Воскресіння Христового.

"Сама назва цього храму – звернення до всіх військовослужбовців: Христос Воскрес – і всі разом з ним воскреснемо, і життя вічне. А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок", – заявив він.

Він заявив, що ті, хто жертвує життям за батьківщину, будуть "разом з Богом в його Царстві, слави, вічного життя".

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Раніше ми повідомляли, що патріарх Російської православної церкви Кирило закликав паству не вірити чуткам про багатство його та інших православних архієреїв. Про це він сказав під час проповіді в храмі Пророка Іллі в Москві.

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Нагадаємо, що околиці курортного Геленджика на березі Чорного моря все більше перетворюються в закрите місце для відпочинку російських можновладців. Тепер в цій місцевості журналісти знайшли резиденцію, яка може належати патріарху Кирилу.

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