Патріарх Кирило офіційно благословив вмирати за Путіна (відео)

У головному храмі Збройних сил Росії він заявив, що після смерті російські військові воскреснуть і на них чекатиме вічне життя

Зустріч Володимира Путіна і патріарха Московського Кирила / Фото: kremlin.ru

Єпископ Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що військовим не варто боятися вмирати за Росію. Адже після смерті їх чекатиме вічне життя.

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Про це він сказав під час служби в головному храмі Збройних сил Росії, який названий на честь Воскресіння Христового.

"Сама назва цього храму – звернення до всіх військовослужбовців: Христос Воскрес – і всі разом з ним воскреснемо, і життя вічне. А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок", – заявив він.

Він заявив, що ті, хто жертвує життям за батьківщину, будуть "разом з Богом в його Царстві, слави, вічного життя".

Раніше ми повідомляли, що патріарх Російської православної церкви Кирило закликав паству не вірити чуткам про багатство його та інших православних архієреїв. Про це він сказав під час проповіді в храмі Пророка Іллі в Москві.

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Нагадаємо, що околиці курортного Геленджика на березі Чорного моря все більше перетворюються в закрите місце для відпочинку російських можновладців. Тепер в цій місцевості журналісти знайшли резиденцію, яка може належати патріарху Кирилу.