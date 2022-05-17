Патрушев озвучив дебільну версію про причину вторгнення Росії в Україну

У РФ що не день, то нова причина війни

Патрушев назвав нову причину війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев назвав нову версію причини нападу його країни на Україну.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Захід прагне створити умови для встановлення в Росії підконтрольного західникам режиму, як це вже було відпрацьовано в Україні та цілій низці інших держав. "Спеціальна військова операція" зірвала ці задуми", — заявив Патрушев.

Нова фаза війни

Нині війна в Україні переходить у затяжну фазу. Російські загарбники не йдуть з окупованих регіонів. Вони готуються перейти до оборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

За його словами, за багатьма ознаками РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.

"Війна переходить у затяжну фазу. У Херсонській області, у Запорізькій області окупанти здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб перейти до оборони", – заявив Резніков.

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