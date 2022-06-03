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Пекін роздратований проханнями Москви про підтримку. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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3 червня, 11:30
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Керівництво КНР не хоче допомагати Росії та стикатися із західними санкціями. Фото: колаж "Сьогодні"
Керівництво КНР не хоче допомагати Росії та стикатися із західними санкціями. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють постачання в Україну західної зброї, відмова Китаю від підтримки Росії та лікування Путіна від раку.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Пекін роздратований проханнями Москви про підтримку

Американська газета The Washington Post з посиланням на китайських чиновників пише, що Пекін роздратований проханнями Москви про підтримку. В останні тижні російські офіційні особи висловлювали все більш розчаровані прохання про більшу підтримку під час переговорів з Пекіном, закликаючи Китай виправдати своє твердження про партнерство без обмежень, зроблене за кілька тижнів до початку війни в Україні. Але керівництво КНР не хоче стикатися із західними санкціями.

США та Саудівська Аравія намагаються відновити відносини

The Wall Street Journal повідомляє, що 2 червня Саудівська Аравія почала збільшувати видобуток нафти і продовжила перемир'я з підтримуваними Іраном силами в Ємені. Як зазначає видання, це два важливі кроки, які допомагають прокласти шлях для президента США Джо Байдена відвідати королівство цього місяця, оскільки дві країни намагаються відновити свої напружені стосунки. За кілька днів до вторгнення в Україну та під час війни Путін неодноразово розмовляв із принцом Мохаммедом, фактичним лідером королівства, щоразу публікуючи заяву, в якій вихваляв важливість ОПЕК+.

ВСУ стримують наступ росіян на Донбасі, чекаючи на західну зброю

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що після 100 днів війни Україна, стримуючи настання росіян на своєму східному фронті, намагається виграти час, щоб до країни прибуло західна зброя, що надасть ЗСУ необхідну перевагу. У зв'язку зі зростанням жертв та деякими затримками у західних столицях з постачаннями українські чиновники побоюються, що підмога може прибути недостатньо швидко.

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Рінат Ахметов допомагає ЗСУ та підтримує економіку України

Британська газета The Guardian пише про зусилля металургійної компанії "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова допомоги української армії. У статті зазначається, що щотижня компанія постачає 1500 бронепластин для ЗСУ, закуповує дрони та прилади нічного бачення. Крім прямої допомоги збройним силам металургійна компанія намагається утримати виробництво підтримки економіки воюючої країни.

Путін лікувався від раку і зазнав замаху

Американський журнал Newsweek інформує, що в останньому звіті американського розвідувального відомства повідомляється про те, що російський диктатор Путін у квітні пройшов курс лікування від раку. У звіті також йдеться, що у березні на Путіна було скоєно замах.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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