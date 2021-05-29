Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Росія

Переговори тривали п'ять годин. Про що говорили Путін з Лукашенко

29 травня, 02:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вони обговорили також і ситуацію з літаком Ryanair і санкції, які пішли за нею

/ Фото: REUTERS

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин.

Реклама

Про це повідомляє "РБК".

Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків. Також обговорювалася ситуація з літаком Ryanair і санкції, які пішли за нею.

До речі, Лукашенко втретє з початку року прилітає в Росію для зустрічі з Путіним.

В тренді
Американка отримала COVID-вакцину і стала мільйонеркою

Як раніше завила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовуютьРосія
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруськимХокей
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"Влада
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав Протасевича
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав ПротасевичаВлада
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літаком
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літакомРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти