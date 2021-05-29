Переговори тривали п'ять годин. Про що говорили Путін з Лукашенко

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Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели переговори в Сочі, які тривали більше п'яти годин.
Про це повідомляє "РБК".
Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків. Також обговорювалася ситуація з літаком Ryanair і санкції, які пішли за нею.
До речі, Лукашенко втретє з початку року прилітає в Росію для зустрічі з Путіним.
Як раніше завила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інцидент з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича стався спеціально перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.