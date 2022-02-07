Переговори Макрона та Путіна завершилися: перші заяви

Зустріч президентів Франції та Російської Федерації тривала понад 5 годин

Еммануель Макрон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Переговори президента Франції Еммануеля Макрона із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закінчилися.

Про це розповів журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

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Як зазначається, зустріч президентів тривала понад 5 годин – це були перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки.

Що сказав Путін

Серед іншого, президент Росії заявив про "наявність загальної заклопотаності" РФ і Франції у сфері безпеки в Європі. При цьому він сказав, що Франція бере "фундаментальну участь у європейській безпеці", зокрема розробці Мінських угод та організації "нормандського формату".

Фото – kremlin.ru.

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Заява Макрона

Президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально".

За його словами, сьогоднішня зустріч двох президентів може "відкрити шлях до деескалації". При цьому президент Франції зазначив, що хотів би обговорити питання безпеки, ситуацію довкола України, а також "нормандський формат".

Загроза вторгнення РФ

Росія накопичила понад 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною. При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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У CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, Agence France-Presse повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого відвідає Україну та зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським.

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