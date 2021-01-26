Пєсков назвав господарів "палацу Путіна" в Геленджику

У Кремлі вигадали "бізнесменів", які отримали величезні території поруч з землею ФСБ

У Кремлі продовжують заперечувати, що "Палац у Геленджику" з розслідування опозиціонера Олексія Навального, належить президенту Росії Володимиру Путіну або його сім'ї.

Реклама

Зокрема, як повідомляє Інтерфакс, 26 січня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що величезним маєтком володіють підприємці, але називати їхны імена не став.

"Путін однозначно відповів негативно на це питання, мало того, він сказав, що ані він, ані його родичі не мають і не мали жодного стосунку, тим паче, відносин власності до цього об'єкта", – сказав Пєсков.

Читайте також: У нього і стрип-клуб є? Як виглядає палац Путіна зсередини (фото)

Спікер Кремля додав, що "палац" добре відомий в Геленджику і має "одного або кількох, прямих чи опосередкованих" власників.

В тренді Трамп відкрив у Флориді свій офіс: чим займатиметься експрезидент

Реклама

"Кремль не має жодного права розголошувати імена цих власників, і ми не збираємося цього робити, це просто було б некоректно", – додав Дмитро Пєсков.

За додатковою інформацією він відправив журналістів до "компетентних органів", а також назвав неможливим уточнення всіх питань, пов'язаних з цим маєтком. Крім того, Пєсков зізнався, що "не має інформації про те, що Путін колись міг відвідувати цей" палац".

Нагадаємо, що минулого тижня скандальна резиденція Володимира Путіна з'явилася на картах Google Maps і в додатку iMaps в iPhone.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама