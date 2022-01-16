У Кремлі допустили розгортання озброєнь в Україні – ЗМІ

Водночас, Пєсков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну

Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відкинув однозначно ідею про можливе розміщення Москвою наступальних озброєнь на території України.

У розпорядженні журналістів агенції Bloomberg опинилося розшифрування інтерв'ю Пєскова американському телеканалу CNN, яке має вийти вдень у неділю, 16 січня, у передачі Fareed Zakaria GPS.

Реклама

У статті агентства йдеться, що офіційний представник Кремля вимовив таку фразу: "Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України". Водночас, він зазначив, що про військові дії стосовно України не йдеться.

Раніше, 14 січня, представники адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що російська сторона "можливо готує диверсійні операції, спрямовані проти власних (проросійських. – Ред.) сил" на Донбасі, і фабрикують провокації в соціальних мережах та ЗМІ, щоб виправдати вторгнення в Україну у разі провалу дипломатії, нагадує Bloomberg.

В інтерв'ю CNN Дмитро Пєсков не коментував ці заяви, зазначає агентство.

Реклама

Пєсков про переговори Росії та Заходу

Коментуючи переговори Росії із США та НАТО, Пєсков, згідно з матеріалом Bloomberg, заявив таке: "Між нами є певне розуміння. Але в цілому, в принципі, зараз ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає занепокоєння".

Крім того, під час інтерв'ю Пєсков повторив заклик Росії до НАТО гарантувати відмову від прийому до складу Альянсу України.

"Бо інакше це (вступ України до НАТО. – Ред.) буде юридично можливим", – додав Пєсков.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну