Пєсков знову "прогнувся": Путін давно заслужив звання генерала

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Володимир Путін вже давно заслужив генеральське звання, але це питання не є для нього пріоритетним.
Про це повідомляє інформагентство Інтерфакс.
"Напевно президент це звання заслужив багаторазово", – сказав він журналістом, відповідаючи на запитання, чи заслужив Путін звання генерала.
"Водночас зараз не є для нього пріоритетом. Він працює президентом, і (у нього – Ред.) дуже багато справ ... Він зосереджується на інших питаннях, пов'язаних зі щоденним управлінням державою", – додав Пєсков.
Представник Кремля також нагадав, що полковник запасу Путін не є кадровим офіцером.
Нагадаємо, це не перший раз, коли Пєсков прогинається перед Путіним. Раніше він назвав господаря Кремля абсолютним трудоголіком, якому не шкода самого себе.
А от Путін навпаки – не завжди розуміє свого прессекретаря і вважає, що іноді Пєсков несе "пургу".
А тим часом в Службі зовнішньої розвідки заявили, що Путін серйозно хворий і в Росії готують трансфер влади:
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