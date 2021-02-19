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Пєсков знову "прогнувся": Путін давно заслужив звання генерала

19 лютого, 14:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Кремлі кажуть, що у президента РФ дуже багато інших справ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що Володимир Путін вже давно заслужив генеральське звання, але це питання не є для нього пріоритетним.

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Про це повідомляє інформагентство Інтерфакс.

"Напевно президент це звання заслужив багаторазово", – сказав він журналістом, відповідаючи на запитання, чи заслужив Путін звання генерала.

"Водночас зараз не є для нього пріоритетом. Він працює президентом, і (у нього – Ред.) дуже багато справ ... Він зосереджується на інших питаннях, пов'язаних зі щоденним управлінням державою", – додав Пєсков.

Представник Кремля також нагадав, що полковник запасу Путін не є кадровим офіцером.

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Нагадаємо, це не перший раз, коли Пєсков прогинається перед Путіним. Раніше він назвав господаря Кремля абсолютним трудоголіком, якому не шкода самого себе.

А от Путін навпаки – не завжди розуміє свого прессекретаря і вважає, що іноді Пєсков несе "пургу".

А тим часом в Службі зовнішньої розвідки заявили, що Путін серйозно хворий і в Росії готують трансфер влади:

Відео: Сьогодні

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генерал полковник Володимир Путін Дмитро Пєсков
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