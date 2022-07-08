Пєсков впевнений, що Росії ще є кого відправляти вмирати в Україну

Представники Кремля продовжують розповідати казки, що вони ведуть війну в Україні в розслабленому стані та ще навіть не кидали на український фронт усі резерви, на чому наполягають західні розвідки. Нині речник міжнародного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що окупаційні війська не на повну потужність використовують свій потенціал.
Слова Пєскова передають російські пропагандистські ЗМІ.
Що відомо
"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ на полі бою рухатиметься аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється під час спеціальної військової операції. Тому всі ці заяви західників буквально абсурдні", – заявив Пєсков журналістам.
Таким чином Пєсков підтримав свого шефа, який днем раніше заявив: "Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, хай спробують. Всі повинні знати, що ми, за великим рахунком, серйозно поки що нічого не починали".
Обстановка
- Путін та Пєсков щось там розповідають про міць своєї армії при тому, що Міноборони Росії не може набрати необхідну кількість солдатів для поповнення розбитих сил на Донбасі.
- З резервами так добре, що Міноборони РФ запустило кампанію з переманювання випускників шкіл до армії замість навчання у вузах.
- У Росії давно гадають, як студентів відправити на війну. Поки що намагаються за розподілом відправити молодих медиків на окуповані українські території, але медики, чомусь проти.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав Кремлю, що в Україні вже знайшли вічний спокій 37 тисяч російських військових та ця цифра з кожним новим днем війни лише зростає.