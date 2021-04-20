На зміну американцям – кораблі Великої Британії зайдуть у Чорне море

Велика Британія направить у Чорне море два кораблі королівського військово-морського флоту через зростання напруженості на сході України. Таким чином Лондон продемонструє солідарність із Києвом після рішення президента США Джозефа Байдена скасувати прохід двох кораблів ВМС США в Чорне море. Про це повідомила британська газета The Sunday Times із посиланням на високопоставлені джерела у флоті.

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Як зазначає видання, йдеться про ескадреного міноносця типу 45 з керованою ракетною зброєю і протичовнового фрегата типу 23. Обидва корабля входять до оперативно-тактичної групи в Середземному морі. За даними газети, судна будуть спрямовані в Чорне море через протоку Босфор у травні поточного року.

Кораблі цього типу є найбільшими і найпотужнішими

Есмінці типу 45 (type 45 destroyer) також відомі, як есмінці типу "Дерінг", від імені головного корабля HMS Daring – сучасні військові кораблі з керованою ракетною зброєю, що будуються з 2003 року для Військово-морських сил Великої Британії. Всього побудовано шість ескадрених міноносців цього типу, останній із яких увійшов до складу флоту 26 вересня 2013 року.

Судна цього типу є найбільшими і найпотужнішими есмінцями ППО, побудованими для ВМС Великої Британії. Озброєння міноносців типу 45 є суто оборонним, що пояснюється головним завданням есмінців – протиповітряною обороною морських угруповань ВМС.

Основу озброєння есмінців становить зенітний ракетний комплекс PAAMS, розроблений у співпраці з Францією та Італією. Британська версія відрізняється від франко-італійської застосуванням новітнього британського радара Sampson, який виявляє цілі на дистанції до 400 км в атмосфері та ближньому космосі і може одночасно відстежувати до 1000 цілей. За рахунок високого розташування антени Sampson має велику дальність виявлення цілей із низьким польотом, в тому числі таких, що рухаються над самою поверхнею води, значно перевершуючи в цьому систему "Іджіс", встановлену на есмінці ВМС США.

Ескадрений міноносець Тип 45 "Дерінг". Фото royalnavy.mod.uk

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Міноносці озброєні зенітними самонавідними ракетами Aster, 114-міліметровою гарматою BAE Systems Mark 8, здатної вразити ціль на дистанції до 22 км зі скорострільністю до 26 пострілів на хвилину.

Для ближньої протиповітряної оборони корабель оснащений двома 30-мм гарматами "Ерлікон" і двома 20-мм автогарматами Mark 15 Phalanx CIWS. Установки ефективно доповнюють одна одну: "Ерлікон", що володіє більшою вогневою міццю, забезпечує ураження як літальних апаратів, так і легких надводних цілей, а "Фаланкс", що володіє мінімальним часом реакції і великою точністю, забезпечує дострілювання ракет, що прориваються до корабля.

Допоміжне озброєння корабля складається з двох керованих вручну кулеметів M134 Minigun калібром 7,62 мм, призначених для самооборони від диверсантів, катерів, що вибухають, і ближньої вогневої підтримки. Також можлива установка до шести 7,62-мм кулеметів FN MAG. Крім того, ці есмінці можуть комплектуватися ракетами "Гарпун" і "Томагавк".

Фрегати типу 23 – бойові кораблі, з 1989 року знаходяться на озброєнні ВМС Великої Британії (13 одиниць) і Чилі (три одиниці). Відомі також під назвою тип "Дюк" (англ. Duke – герцог), оскільки всі 16 кораблів названі на честь англійських герцогів.

Судна також озброєні 114-міліметровими гарматами BAE Systems Mark 8, а на додачу ракетами "Гарпун", "Сівулф" і двома торпедними апаратами Sting Ray.

Фрегат Тип 23 "Дюк". Фото: royalnavy.mod.uk

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Ці кораблі також підтримає в Середземному морі авіаносець HMS Queen Elizabeth, на борту якого будуть перебувати винищувачі F-35 і вертольоти Merlin. "Вони вилетять на допомогу в разі загрози з боку російських кораблів, підводних човнів або авіації", – інформує видання.

Росія має перевагу в сучасному озброєнні

Як розповів "Сегодня" колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, екс-глава Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко, британські кораблі озброєні не так потужно, як американські есмінці, які повинні були увійти в Чорне море, проте вони все ж представляють серйозну загрозу для потенційного супротивника.

"У разі вторгнення армії Росії українським збройним силам буде дуже складно їй протистояти. Тому нам потрібна допомога союзників, в тому числі з моря і повітря", – говорить Романенко.

За словами генерала, Росія має значну перевагу в озброєнні. "Військово-повітряні сили, бронетехніка, ракетне озброєння. У цьому нас Росія сильно випереджає. Протягом останніх кількох років армія РФ збільшила кількість сучасного озброєння з 60% по 82%, в той час як Україна збільшила до 15-20%", – звертає увагу експерт.

При цьому, за словами екс-заступник глави Генштабу, значне збільшення бюджету, що виділяється на українську армію, почало відбуватися після обрання президентом Володимира Зеленського. "Протягом останніх двох років на армію виділяють понад 3% від ВВП в той час, як при Порошенку, під час війни, виділяли не більше 2,5%", – пояснює він.

Однак цих грошей все одно не вистачає на належний розвиток сучасної армії. "У нас немає протиракетних комплексів. Відповідно нам навіть нема чим збивати російські "Іскандери", що влучають у цілі на відстані 500 км. Свого часу Україну позбавили не лише ядерної зброї, але і ракетного озброєння. До речі, Росія і США вийшли з договору про використання ракет середньої дальності (не більше 300 км), а Україна в ньому залишилася. Тобто, якби навіть у нас і були такі ракети, ми б юридично не могли їх використовувати. Тому Україні потрібна допомога добре озброєних союзників, які зможуть забезпечити протиповітряну оборону і захист нашої країни з моря, а в разі потреби і нанести удар по противнику", – підкреслив Романенко.

Допомога потрібна зараз

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У той же час експерт зазначив, що входження в Чорне море британських військових кораблів необхідно вже тепер, а не в травні, як заплановано.

"Байден зупинив американські есмінці, які йшли до наших берегів. Судячи з усього, він домовився про це з Путіним, щоб не відбувалася ескалація напруження в регіоні. Але водночас Росія не просто не вивела свої кораблі з Чорного моря, а навіть навпаки, збільшила їхню кількість", – зазначив Романенко.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що в Чорне море увійшли два великі десантні кораблі Північного флоту Росії – "Олександр Отраківський" і "Кондопога". 17 квітня в пресслужбі Чорноморського флоту РФ повідомили, що загін із 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі трьох артилерійських і восьми десантних катерів, і суден забезпечення завершили міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря. В цей же день, пройшовши Босфор, в акваторію Чорного моря увійшли два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії – "Калінінград" і "Корольов".

У свою чергу Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв'язку з тим, що під приводом військових навчань Росія з наступного тижня і до жовтня закриває для кораблів і державних суден інших країн частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки.

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою із порушенням норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна має права регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", – підкреслили у відомстві.

За словами генерала Романенка, даною ситуацією вирішила скористатися Велика Британія, побажала повернути собі колишню звання "Владичиці морів" і показати світу, що відправляє кораблі на допомогу Україні. "Так, допомога Великобританії дуже нам потрібна. Але вона потрібна зараз, коли російські кораблі вже тут" , – резюмував Романенко.

Поки Байден згладжує конфлікт, британці діють жорсткіше

Директор Центру воєнної політики та політики безпеки, генерал-лейтенант Євген Шелест вважає, що майбутнє прибуття кораблів Великої Британії в Чорне море є не тільки якимось піар-ходом, але і наслідком жорсткої політики Британії відносно Росії.

"Поки Байден намагається згладити конфлікт і не загострювати ситуацію, британці чинять жорсткіше. У них в принципі більш жорсткі відносини з Росією і це не перший випадок, коли Лондон особливо не церемониться з Москвою", – пояснив експерт.

Скупчення військ РФ біля українського кордону і "допомога" США

Повідомлення про нарощування військ РФ на кордоні з Україною з'явилися на початку квітня. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в включеному Криму понад 80 тисяч військовослужбовців. За оцінкою тимчасової повіреної у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн, Росія розмістила в регіоні від 15 до 25 тисяч солдатів. Ряд високопоставлених чиновників Сполучених Штатів і Євросоюзу висловили стурбованість такою ситуацією. Президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти відбити агресію Росії.

ВМС США відправили в Чорне море два есмінці "Дональд Кук" і "Рузвельт", планувалося, що вони пробудуть там до 4-5 травня, проте 15 квітня стало відомо, що Америка передумала направляти свої кораблі і зупинила їх у Середземному морі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч військових. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і яка ціна вторгнення. У свою чергу Москва пояснила перекидання військ РФ до кордону з Україною проведенням військових навчань. Також Росія має намір депортувати 152 тисячі українців, які нібито перебувають на її території нелегально. Подробиці про це в сюжеті:

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