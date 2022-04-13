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Піонтковський: генерал ФСБ у катівні здав Суркова

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 квітня, 12:43
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Колишнього радника Путіна Владислава Суркова відправили під домашній арешт
Піонтковський розповів про Суркова та Бесєду
Піонтковський розповів про Суркова та Бесєду / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що керівник відділу зовнішньої розвідки ФСБ РФ Сергій Бесєда здав ексрадника Володимира Путіна Владислава Суркова під час розмови зі слідчим у в'язниці Лефортова. В результаті Сурков був відправлений під домашній арешт у справі про розтрату коштів, виділених "на політичну роботу РФ в Україні".

Про це Піонтковський сказав в інтерв'ю з телеведучою Наталією Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Це природно, коли військова поразка. Вона завжди загострює відношення між фюрером з одного боку та Генштабом і спецслужбами з іншого. З дуже простої причини – треба відповісти на вічне запитання: хто винен? Фюрер зі своїми ідіотськими планами чи генерали, які не змогли виконати його блискучих накреслень, чи спецслужби, які дали неправильну інформацію?" – сказав Піонтковський.

За його словами, першими впали спецслужби.

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"Сурков явно пішов у справі Бесєди. Місяць він просидів під домашнім арештом, а потім його відправили до знаменитої катівні в Лефортово. І там, мабуть, вибивати з нього особливо не довелося. Бесєда із задоволенням бесідував зі слідчим. І першим, кого він видав, був Сурков. Втім, видавати нікого не потрібно було. Всі чудово знають, що начальство, крім того, що займається своїми імперськими вправами, паралельно зовсім нестримно краде, і те, що Бесєда і Сурков крали десятки мільйонів доларів", – додав Піонтковський.

Якби вся "операція" пішла за планом, то "герой Росії" Бесєда отримав би ще одного "героя", так само і Сурков.

"Їх заарештували не за крадіжку, а за провал операції" , – сказав Піонтковський.

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На кожного чиновника чи великого діяча в Росії має бути фінансовий компромат, щоб у той момент, коли він став політично непридатним, йому було що пред'явити.

Що відомо про арешт Суркова

Ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов 11 квітня заявив, що заарештовано експомічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова. Про це він написав у Facebook, посилаючись на свої джерела.

"Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова. Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", – сказав він.

За його словами, Сурков досі знає реальну ситуацію у "ДНР" та "ЛНР", має там "великі зв'язки", а також "близький до російських "ветеранів Донбасу".

"Сурков завжди був досить близький із Кадировим і, очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрьїча... Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова", – зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, Владислав Сурков, який вважався "куратором" донбаських бойовиків у Кремлі, був звільнений зі своєї посади ще 18 лютого 2020 року.

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