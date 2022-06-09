Піонтковський назвав справжню мету Путіна у війні проти України

Політолог розповів про перебіг думок президента Росії

Андрій Піонтковський зазначив, що фундаментальна мета президента Росії не зникне. / Фото: Колаж: Сьогодні

Судити про плани можна за історичною статтею президента Росії Володимира Путіна, яка заперечує право на існування української держави

Про це розповів російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Ганні Степанець на YouTube-каналі "Україна 24".

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Мета Путіна

За словами політолога, Путін упевнений у цій статті, що української держави ніколи не було, це "вигадка австро-угорського штабу та "жидо-більшовиків" у 1917 році".

"І що ще серйозніше – він (Путін – ред.) заперечує акт існування українського народу – "немає жодного українського народу, ми – один народ, ви все ось такий самий народ, як і я, Путін, жодних українців немає". Це фундаментальна мета, і вона не зникне. Мета Путіна у цій війні – це знищення Української державності", – розповів він.

Піонтковський зазначив, що як це знищення відбуватиметься – це вже тактичне питання, питання обставин.

"Спочатку він це хотів зробити захопленням протягом 3-х днів столиці України – Києва – і посадивши туди якогось Медведчука або ще якогось негідника", – зазначив політолог.

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Раніше Андрій Піонтковський зазначав, що нова установка президента РФ Володимира Путіна – знищити Україну як державу, змусивши підписати мирну угоду про капітуляцію під тиском країн – Італії, Німеччини, Франції.

Також сайт "Сьогодні" писав про те, що останнім часом серед експертів з'являються думки, що Володимир Путін веде переговори із Заходом, де обговорюються можливості виходу країни з ситуації. Проте Андрій Піонтковський заявив, що насправді такі переговори веде не сам Путін, а оточення.