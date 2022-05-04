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Піонтковський озвучив несподіваний сценарій, як помре Путін

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 17:21
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На думку журналіста, можливі два варіанти розвитку подій
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно з'явилася інформація про те, що президенту РФ Володимиру Путіну необхідна термінова операція. Багато українців покладають на цю подію певні надії. На фоні цих чуток Андрій Піонтковський, російський математик, журналіст, політичний діяч, поміркував, що може очікувати російського президента.

Про це він розповів в інтерв’ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Піонтковський зазначає, що в Росії є достатньо розумних людей, які попри свою ненависть до Заходу й України, все ж розуміють у якому безвихідному стані знаходиться їхня держава зараз, тому можуть почати діяти.

"І така смерть на операційному столі для багатьох виглядає, як такий найбільш невинний сценарій. Це легше, ніж влаштовувати військовий переворот, вриватися в бункер з автоматами", — сказав він.

Ліквідація Путіна, вважає Піонтковський, відповідає інтересам системи. Звісно, не йдеться про нову, прекрасну, демократичну Росію, ці люди, наголошує політичний діяч, насамперед найбільші злодії в історії всього людства, мультимільярдери. І от зараз інтереси цього колективу розходяться з інтересами Путіна. Без нього система ще зможе вижити.

"Я бачу два сценарії поведінки системи. Ну один такий, назвемо його умовно двадцятий з'їзд. Незабаром, після того як Путін сконає на операційному столі, нам оголосять, що ось злочинна група Патрушева-Путіна інтригами захопила керівництво в партії "Єдина Росія", державу й нанесла величезну, величезну, непоправну шкоду традиційній братській дружбі українського й російського народів за завданням сіоністів", — сказав Піонтковський.

Це цілком ймовірно, підкреслює Піонтковський, адже останнім часом в Росії виникає багато диких антисемітських висловлювань. Тому заява, що Путін і його найближче оточення за завданням сіоністів підірвали російсько-українську дружбу, а патріотичні сили це виправлять – абсолютно можлива. Інший сценарій подій, зі слів політичного діяча, може зреалізуватися вже на 9 травня.

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"9 травня треба приймати якісь незворотні рішення: чи двадцятий з'їзд, чи новий Брестський мир. Товариш Лукашенко із задоволенням надасть можливість в Бресті укласти мир на таких же умовах, як у 1918 році. Забувають же, що спочатку ленінську Росію змусили укласти Брестський мир з Україною, а потім з новою українською державою, а вже потім через два-три тижні з Німеччиною", — сказав Піонтковський.

9 травня вже скоро, тому ми зможемо перевірити ці здогадки, підсумував він.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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