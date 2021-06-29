Плани Кремля зірвалися: провести очікувану вакцинацію неможливо

До осені в країні хотіли вакцинувати 60% громадян, проте поки тільки 11,5% росіян повністю вакциновані

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Росії нинішні темпи вакцинації значно відстають від раніше заявлених, коли хотіли вакцинувати 60% громадян країни до осені.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Очевидно, що 60% вакцинувати не вдасться. Ми бачимо, що тільки на цьому тижні стала зростати більш-менш кількість бажаючих вакцинуватися. До цього динаміка вакцинації, на жаль, була низькою", – сказав Пєсков.

Водночас президент Російської академії наук Олександр Сергєєв розповів, що тільки 11,5% росіян зробили по два щеплення від коронавірусу, тим самим пройшли повний курс вакцинації.

"За минулий місяць є зрушення, але воно дуже невелике, станом на сьогодні близько 11,5% росіян пройшло повну вакцинацію", – сказав він.

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Він зазначив, що темпи вакцинації залишаються низькими.

Нагадаємо, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

Новий штам коронавірусу – "Дельта" відрізняється від інших тим, що він більш заразний і серед хворих з цією мутацією більше важких випадків. Так що побоювання щодо нової версії коронавірусу небезпідставні.

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