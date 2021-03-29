Плата за брехню про Україну: телеведуча зламала руку на ток-шоу в Росії (відео)

Телеведуча російського пропагандистського Першого каналу Катерина Стриженова зламала руку на зйомках передачі.

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Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на її колег.

У черговому випуску програми "Час покаже" ведуча, оголошуючи рекламну паузу, почала відходити вглиб студії, оступилася і впала з подіуму на очах у колеги і глядачів.

Символічно, що передача, як і багато інших, була присвячена українській темі, цього разу – Голодомору 1932-1933 років.

"Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і що від голоду страждали лише в Україні. Така політика. За що ще ми маємо покаятися – після реклами", – сказала Стриженова перед тим, як зганьбитися.

Інцидент потрапив на телеекрани:

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Після реклами Стриженова в ефір вже не повернулася, а потім ведучий Руслан Осташко підтвердив, що вона зламала руку. Сама потерпіла пропагандистка поки жодних заяв не робила.

Нагадаємо, що минулого року інша російська телеведуча, Олександра Новикова, не змогла стримати сміх через мізерні виплати пільговикам.

А ведуча новин на одному з місцевих телеканалів у Росії Наталя Шутова просто під час ефіру роздяглася через комаху, яка літала в студії.

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