Русский
$ 27,97
32,95
  1. Світові новини
  2. Росія

Плата за брехню про Україну: телеведуча зламала руку на ток-шоу в Росії (відео)

29 березня, 19:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Катерину Стриженову миттєво наздогнала карма в ефірі про Голодомор

Телеведуча російського пропагандистського Першого каналу Катерина Стриженова зламала руку на зйомках передачі.

Реклама

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на її колег.

У черговому випуску програми "Час покаже" ведуча, оголошуючи рекламну паузу, почала відходити вглиб студії, оступилася і впала з подіуму на очах у колеги і глядачів.

Символічно, що передача, як і багато інших, була присвячена українській темі, цього разу – Голодомору 1932-1933 років.

"Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і що від голоду страждали лише в Україні. Така політика. За що ще ми маємо покаятися – після реклами", – сказала Стриженова перед тим, як зганьбитися.

Інцидент потрапив на телеекрани:

Реклама

Після реклами Стриженова в ефір вже не повернулася, а потім ведучий Руслан Осташко підтвердив, що вона зламала руку. Сама потерпіла пропагандистка поки жодних заяв не робила.

Нагадаємо, що минулого року інша російська телеведуча, Олександра Новикова, не змогла стримати сміх через мізерні виплати пільговикам.

А ведуча новин на одному з місцевих телеканалів у Росії Наталя Шутова просто під час ефіру роздяглася через комаху, яка літала в студії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія телебачення курйоз конфуз телеведуча Первый канал
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежіРосія
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артиста
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артистаУкраїна
Не хотів
Не хотів "мавпувати": Путін пояснив, чому провів таємну вакцинаціюРосія
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз
"Другий пішов". Помер ще один лікар омської лікарні, де тримали НавальногоРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти