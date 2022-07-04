Плюють у каву! Пропагандист поскаржився на "прийом" російських туристів у Європі

Кремлівський пропагандист образився на європейців

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Туристи з Росії зіткнулися з тим, що в Європі їм зовсім не раді і показують це. На "гостинність" поскаржився російський пропагандист Андрій Караулов у соцмережах.

"Неприємно, що росіяни не можуть філіжанку кави в ресторані попити, бо туди плюнуть. Є такі випадки в Європі. Замовляєш каву, чай. Запитують – російську? Російську. Приносять, а туди пів ресторану вже наплювало", — заявив Караулов.

Журналіст щиро дивується, чому росіяни тепер не можуть повноцінно насолоджуватися відпочинком у країнах ЄС.

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Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала вульгарне відео із подвійним підтекстом. На відео 46-річний дипломат еротично їсть полуницю, особисто та детально знімаючи цей процес.

Також литовська державна компанія Lietuvos gelezinkeliai — Литовські залізниці — послала російських хакерів, які вимагали пропустити підсанкційні товари у Калінінградську область

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"У відповідь на ваше звернення до компанії LTG чинити тиск на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів до Калінінградської області інформуємо: так звана "спільнота російських хакерів" – іди нах*й", – написали в компанії.