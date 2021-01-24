Сині труси проти Путіна: у Лондоні підтримали російські протести

Через локдаун протестувальникам довелося піти, але вони залишили сині труси на мотузочці

У Лондоні біля будівлі посольства Росії протестувальники на знак підтримки опозиційного політика Олексія Навального просушили сині труси.

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Про це повідомляє канал duboff в Instagram.

Там же вчора минула акція з вимогою звільнити Олексія Навального. Декілька учасників прибули з величезними синіми трусами.

Саме на цю деталь білизни, стверджує Навальний, нанесли отруйну речовину "Новачок", після контакту з якою він знепритомнів і впав у кому. Опозиціонер звинувачує Кремль у замаху на своє життя.

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Зазвичай поліція Великобританії не заважає проведенню будь-яких акцій під посольством, узгодження для них не потрібне. Проте через запроваджений в Англії локдаун проведення масового заходу довелося зупинити.

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Протестувальники пішли, однак залишили сині труси на мотузочці.

Раніше ми розповіли, як минув день протестів у Росії.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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