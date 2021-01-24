Сині труси проти Путіна: у Лондоні підтримали російські протести

У Лондоні біля будівлі посольства Росії протестувальники на знак підтримки опозиційного політика Олексія Навального просушили сині труси.
Про це повідомляє канал duboff в Instagram.
Там же вчора минула акція з вимогою звільнити Олексія Навального. Декілька учасників прибули з величезними синіми трусами.
Саме на цю деталь білизни, стверджує Навальний, нанесли отруйну речовину "Новачок", після контакту з якою він знепритомнів і впав у кому. Опозиціонер звинувачує Кремль у замаху на своє життя.
Зазвичай поліція Великобританії не заважає проведенню будь-яких акцій під посольством, узгодження для них не потрібне. Проте через запроваджений в Англії локдаун проведення масового заходу довелося зупинити.
Протестувальники пішли, однак залишили сині труси на мотузочці.
Раніше ми розповіли, як минув день протестів у Росії.
Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк