Підготовка до навчань "Захід-2021" – до Білорусї прибувають ешелони з російськими військовими та технікою

Навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня

Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 21 липня, до Білорусї для підготовки до участі в спільних стратегічних навчаннях збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021" почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

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"Тема майбутнього навчання: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільні навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.

Раніше, анонсуючи навчання "Захід-2021", президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що захід має підвищити боєготовність союзних країни до нібито загрози з боку НАТО.

Нагадаємо, в 2017 році Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, в навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів і близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ набагато перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання "Захід-2017" .

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Також ми дізнавалися, звідки може напасти Росія на Україну під час спільних з Білоруссю навчань.