Русский
$ 27,22
32,03
  1. Світові новини
  2. Росія

Підготовка до навчань "Захід-2021" – до Білорусї прибувають ешелони з російськими військовими та технікою

21 липня 2021 19:08

Богдан Приходько Богдан Приходько

Навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 21 липня, до Білорусї для підготовки до участі в спільних стратегічних навчаннях збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021" почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

Реклама

"Тема майбутнього навчання: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільні навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.

Раніше, анонсуючи навчання "Захід-2021", президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що захід має підвищити боєготовність союзних країни до нібито загрози з боку НАТО.

В тренді
Вп'ятеро вище офіційної: у Росії "злили" реальну статистику щодо COVID-19
У Росії фіксується зростання захворюваності на коронавірус/Колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, в 2017 році Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, в навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів і близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ набагато перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання "Захід-2017" .

Реклама

Також ми дізнавалися, звідки може напасти Росія на Україну під час спільних з Білоруссю навчань.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
"Не по-братськи так чинити": Зеленський відреагував на статтю ПутінаВлада
"Не бійтеся Путіна": Яценюк назвав найкращий спосіб, як зупинити РосіюУкраїна
У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фото
У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фотоРосія
Путін казиться – Кремль визнав поразку: експерт про заяви Козака щодо Донбасу
Путін казиться – Кремль визнав поразку: експерт про заяви Козака щодо ДонбасуУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти