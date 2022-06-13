Підкилимна гризня в Кремлі. Як Кирієнко, Кадиров та Патрушеви чекають смерті Путіна, щоб зайняти його трон

Чиновники, військові та представники спецслужб вже "ділять шкуру невбитого ведмедя"

У зв'язку з інформацією про погане здоров'я Путіна, у Кремлі розпочалася боротьба за президентське крісло. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко схоже всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна. Про це заявив журналіст Олександр Невзоров. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є шанси Кирієнко стати "спадкоємцем російського престолу" та хто ще бере участь у підкилимній боротьбі за крісло президента РФ.

Президентські інтонації

12 червня на сайті кремлівського видання "Известия" було опубліковано програмну статтю Сергія Кирієнка, присвячену Дню Росії. У статті перший заступник голови Адміністрації президента настільки відверто розповідав, що розкрив справжню причину вторгнення Росії в Україну, так, що редакторам видання довелося видаляти матеріал після публікації. Однак вона все ще доступна у кеші Google.

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Зокрема, Кирієнко, який займається захопленими областями України, розповів про приєднання до Росії нових територій та анонсував проведення так званого референдуму на них, а також заявив, що "вся Росія відновлюватиме Донбас, зруйнований фашистами".

Олександр Невзоров зазначив, що стаття Кирієнко йому нагадала заяви Путіна.

"Його звернення витримано в абсолютно президентських інтонаціях. Така риторика була б доречною лише поруч із фізіономією Путіна в чорній рамочці. Здається, Кирієнко виграє підкилимну битву за престол", – написав Непоглядів у своєму Telegram-каналі.

Звернення Кирієнка нагадує заяви Путіна

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Активність Кирієнка та обрану ним риторику помітив і медіаексперт Дмитро Золотухін.

"Текст публікації в "Известиях" дуже точно відображає амбіції Кирієнка отримати посаду президента Росії після відходу Путіна. Кирієнко повністю підтримує наратив Путіна про імператора Петра I, який, нібито, був збирачем російських земель. Очевидно, Кирієнко порівнює себе у своєму поводженні з Катериною Другою, спадкоємицею російського престолу, якій приписують знищення козацької вольниці, приєднання та адміністративне управління півднем України. Таким чином, Кирієнко пропонує себе на роль наступника Путіна, як Катерина ІІ-я була, умовно, наступницею традицій Петра І-го", – зазначив Золотухін у коментарі виданню Телеграф.

Дмитро Золотухін: "Кирієнко пропонує себе на роль наступника Путіна, як Катерина II була наступницею Петра I". Фото: скріншот відео

"Путін та Кирієнко – це зрозумілий альянс"

Те, що заява Кірієнка схожа на заяву Путіна свідчить не лише про наслідування підлеглого свого шефа, а ймовірно про повну ідентичність у політичних поглядах. Отже, чутки про те, що Кирієнко може стати приймачем Путіна на посаді президента РФ цілком обґрунтовані.

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Кирієнко перебуває на посаді заступника голови Адміністрації президента РФ майже 6 років. Про те, що він є найімовірнішим кандидатом на російський трон, заявляв ще рік тому колишній керівник нафтової компанії "ЮКОС", російський підприємець та громадський діяч, який нині проживає в Ізраїлі, Леонід Невзлін.

"Він той, кого реально можна припускати наступником Путіна. Я вважаю, що думки про Кирієнка як про наступника не тільки в мене в голові, а й у самого Путіна. Я не бачу з їхньої точки зору жодного мінуса. І які б у Кирієнка амбіції не були, він Путіна зраджувати не буде і дотримуватиметься правил гри. Був Медведєв. Зараз такою людиною я бачу Кирієнка", – писав Невзлін на своїй сторінці у Facebook.

За словами Невзліна, Кирієнко є довіреною особою Путіна.

"Путін і Кирієнко – це зрозумілий альянс. Вони старі друзі. Ще будучи прем'єром (був прем'єр-міністром РФ з 23 березня по 24 квітня 1998 року) Кирієнко їздив до Єльцина підписувати указ про призначення Путіна начальником ФСБ. Він же представляв Путіна на новій посаді на колегії ФСБ. У них дуже хороші стосунки. Вони схожі в чомусь і розуміють одне одного з півслова", – зазначив Невзлін.

Путін та Кирієнко – старі друзі. Фото: 73online.ru

Медведєв, Кадиров та Патрушеви

Зазначимо, що у світових ЗМІ все частіше з'являється інформація про смертельні захворювання Путіна, таких як рак, хвороба Паркінсона, шизофренія та інші небезпечні недуги. У зв'язку з цим збільшилися і чутки про можливих наступників путінського трона. Зважаючи на те, як часто у ЗМІ пишуть, що ймовірним "спадкоємцем" може стати Кирієнко, він явно виривається у лідери претендентів на пост глави держави.

Але, крім нього, є й інші. Прізвища називаються різні, у тому числі екс-президента РФ Дмитра Медведєва, який почав вести активну публічну діяльність, часто шокуючи шаленими заявами у стилі покійного Жириновського, загрожуючи усьому світу ядерними ракетами та називаючи недоброзичливців ублюдками.

Говорять, що і "вірний піхотинець Путіна", як себе називає глава Чечені Рамзан Кадиров, спить і бачить себе в президентському кріслі. Також припускають, що замінити "кривавого диктатора" може секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Про це, зокрема, написав таблоїд The Sun. Також видання Generall SVR повідомляло, що Патрушев має найбільше вплив на Путіна, крім того, він його лякає змовами та замахами на життя.

За даними ЗМІ, у Патрушева відбулася розмова з Путіним, під час якої президент РФ дав зрозуміти секретарю Радбезу РФ, що вважає його мало не єдиною по-справжньому довіреною особою та другом у системі влади.

"Президент РФ пообіцяв, що у разі різкого погіршення свого здоров'я управління країною перейде саме Патрушеву", – повідомили журналісти.

Український журналіст Олексій Бурлаков вважає, що приймачем Путіна справді може стати Патрушев, тільки не Микола, а його син Дмитро. Про це він розповів телеведучому Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" .

Наступником Путіна може стати Микола Патрушев чи його син Дмитро

На думку Бурлакова, зі зростанням українських перемог зростає невдоволення з низів російського суспільства, що може наблизити час замаху на диктатора.

"Офіцери вищої та середньої ланки можуть задумати і робити замах на Путіна. Але поки що їм це не вигідно, поки вони не розуміють, що їм робити. Путін почувається погано, за неперевіреними даними, на нього чекає хірургічне втручання. Тим часом він нібито готує собі наступника . Патрушев веде подвійну гру: він обговорює це питання з Путіним і збирає людей, які пропонують кандидатури за спиною вождя", – сказав Бурлаков.

За його даними, Патрушев пропонує свого сина як наступник Путіна.

"Дмитро Патрушев є міністром сільського господарства і нещодавно виявляв опозицію до Путіна, висловившись проти війни. Він навіть заявляв про намір звільнитися, але не вийшло. Іншу кандидатуру представляє Володимир Мединський, який є радником чинного президента та головою делегації на переговорах з Україною", – сказав Бурлаков.

Олексій Бурлаков: "Патрушев веде подвійну гру" Фото: Facebook

Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотирьох кандидатів, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента:

Сергій Кирієнко , перший заступник глави Адміністрації президента РФ;

, перший заступник глави Адміністрації президента РФ; Сергій Собянін , мер Москви і, безперечно, один із найпопулярніших у Росії людей, крім Путіна;

, мер Москви і, безперечно, один із найпопулярніших у Росії людей, крім Путіна; Дмитро Медведєв , який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, перебуває з Путіним накоротке;

, який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, перебуває з Путіним накоротке; Микола Патрушев, директор ФСБ, призначений "дублером" Путіна, зокрема у разі хвороби.

Кирієнко посилився ситуативно

Політолог Ігор Петренко також наголошує, що між російськими чиновниками відбуваються змагання за посаду глави держави.

"Кірієнко справді вирвався в лідери цих президентських перегонів. Але посилився він ситуативно, Кирієнко сьогодні часто з'являється в публічному просторі та веде діяльність за декількома напрямками, в тому числі й українським. Його перевага поки лише в тому, що він ще не обіс*ався , як Сурков, Козак та інші чиновники, які не змогли виконати завдання Путіна, але на нього це чекає, зараз він пускає всім пилюку в очі, заявляючи про референдум у Херсонській та Запорізькій області, але вже всім зрозуміло, що утримати їх росіяни не зможуть. ЗСУ незабаром відіб'ють ці регіони. Отже, Путін буде незадоволений Кирієнком і питання про наступництво буде закрите", – каже "Сьогодні" Петренко.

Технократи "збивають" Шойгу

Однак, якби Путін хотів передати комусь владу, то, на думку політолога, цією людиною міг би бути друг президента, міністр оборони Сергій Шойгу.

"Вони багато років дружать і саме Шойгу викликає у Путіна максимальну довіру. Та й російське суспільство поважає військових більше, ніж чиновників та ФСБшників", – каже Петренко.

За його словами, саме тому технократи та представники спецслужб, які мітять у крісло президента, почали активно "збивати" Шойгу, акцентуючи увагу на невдачах російської армії у війні з Україною.

Водночас експерт упевнений, що Путін взагалі не готує собі наступника, оскільки не планує втратити владу.

"Він уже ототожнює себе з Петром I. Путін явно не збирається покидати трон", – зазначає Петренко.

Ігор Петренко: "Путін ототожнює себе з Петром I. Він не збирається покидати трон" Фото: Facebook

Таким чином влада в Росії може змінитися тільки після смерті Путіна, в очікуванні якої російські чиновники вже активно ведуть підкилимні ігри та "діляють шкуру невбитого ведмедя". І поки увага російських еліт спрямована на війну в Україні, у Кремлі вже розпочалася боротьба за крісло президента.

"Чим більше кремлівські чиновники гризтимуть один одного і бажатимуть смерті своєму президентові, тим краще буде для України", – підсумував Петренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті.

Також ми інформували, що колишній глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав заявив, що Путін незабаром піде з посади, а його замінить секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Можливо, главу країни-агресора хочуть відправити до санаторію.