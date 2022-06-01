Поетапний темп війни виснажує армію РФ. Що пишуть західні ЗМІ

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Російські військові деморалізовані після трьох місяців війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють фінансові втрати Росії через запровадження європейського ембарго на імпорт нафти, виснаження армії РФ та постачання в Україну ракетних систем США.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Поетапний темп війни виснажує армію РФ

Американська газета The New York Times пише, що російські військові, деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які раніше змусили їх відмовитись від спроби захопити всю країну. Високопосадовець Пентагону заявив, що "поетапний" темп виснажує армію РФ, а загальна бойова сила зменшилася приблизно на 20%. Також зазначається, що з початку війни Росія втратила 1000 танків.

Санкції підривають нафтовидобуток Росії

Видання The Wall Street Journal інформує, деякі члени ОПЕК вивчають можливість призупинення участі російської угоди з видобутку нафти. Санкції починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти. Делегати ОПЕК заявили, що почали говорити про виключення Росії до того, як ЄС погодився заборонити закупівлю російської нафти.

США відправляють в Україну ракетні системи середньої дальності

The Washington Post пише, що президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що його адміністрація відправляє в Україну передові ракетні системи середньої дальності. За словами американського лідера, досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які можуть точно визначити мету супротивника на відстані майже 50 миль (80 км), дозволять Україні точніше вражати ключові цілі на полі бою.

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Росія обмежує постачання газу до Європи

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що газові війни в Європі заглиблюються, оскільки Росія обмежує постачання більшу кількість європейських покупців. Цього тижня обмеження відносяться до Німеччини, Данії та Нідерландів. Цей крок відбувається після того, як Європа погодила найсуворіші енергетичні санкції щодо ебарго на російську нафту.

Через ембарго на нафту Росія втрачатиме близько $4 мільярдів на місяць

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що через нафтове ембарго ЄС переплачуватиме всього близько 2 мільярдів євро на місяць, тоді як для Росії це рішення може призвести до повної катастрофи. Росія могла б заробляти щонайменше 8,1 мільярда доларів на місяць, експортуючи до ЄС 3 мільйони барелів на день за нинішніми цінами на нафту Urals. Однак Москві вдасться знайти покупців у кращому разі на 1/3 цього обсягу. 2/3 експорту буде зупинено. Це означає, що на початковому етапі ембарго втрата доходу становить не менше 3,4 мільярди доларів на місяць, або не більше 40% місячних надходжень. Така втрата може зрости щонайменше до 4,5 мільярди доларів на місяць після повної заборони ЄС.

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