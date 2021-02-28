Показують грибок, тріщини і "сталактити": у РФ з аварійного будинку зробили музей (відео)

У Росії в місті Перм мешканці аварійного будинку відкрили в будівлі музей "Квота Барак". На прибуток від екскурсій хочуть купити хоча б вхідні двері для дому.

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Про це повідомляє Mash.

Зазначається, що будинок на вулиці Щербакова давно підлягає знесенню. Його визнали аварійним ще в 2019 році, проте з розселенням мешканців влада не поспішає. Терміни відсунули аж на 2024 рік.

Через це мешканці вирішили зібрати грошей хоча б на нові вхідні двері та організували музей аварійного житла. Серед "експонатів" – "крижана печера" зі сталактитами із замерзлої води і справжня колонія грибка. Також можна покласти записку з бажанням у тріщину в стіні.

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Ціна за такий "румтур" становить 25 рублів. Екскурсії по дому проводять не тільки вживу, а й онлайн.

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Нагадаємо, раніше в Росії в селі Ішбулдіно в Башкирії сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. Загинули 11 людей.

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