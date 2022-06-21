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Політтехнолог назвав завдання "плюшевих мавп" Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 червня, 21:27
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Михайло Шейтельман розкрив таємницю двійників президента Росії
Михайло Шейтельман розповів, чим займаються двійники російського диктатора.
Михайло Шейтельман розповів, чим займаються двійники російського диктатора. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмови про те, чи має президент Російської Федерації Володимир Путін двійників, ведуться й досі вже не один рік. Цікаво також, у яких випадках (якщо вони є) використовуються двійники президента країни-агресора.

Про це політтехнолог Михайло Шейтельман розповів у подкасті телеканалу "Україна 24".

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"Плешиві мавпи"

За словами Шейтельмана, двійники – це люди, які ходять "туди-сюди", не кажуть, ні з ким переговорів не ведуть та на форумах не виступають.

"Це як у Голлівуді – кожна голлівудська зірка має дублерів. Є дублер правого пальця лівої ноги, наприклад, в Анжеліни Джолі. Є дублер спини, кисті руки – тобто замість неї знімають кисті руки в іншої актриси. Ось так само в Путіна – є дублер лисини, правого плеча, лівого плеча. Це люди, які використовуються як, як я це називаю, "плешиві мавпи" – вона ходить по стадіону, зверху крупним планом знімаємо, від Путіна не відрізняємося. Ось для цього можна використовувати" , – розповів він.

Михайло Шейтельман зазначив, що не можна актора навчити бути президентом:

"Щоб ця людина села і провела виступ, та ще й відповідала на запитання, – це неможливо. Чудес не буває – ми не можемо взяти і навчити актора бути президентом. Ми можемо його попросити, щоб він під камеру пройшовся і показав, що він нібито може виглядати як президент. Двійник – це той, хто виглядає як президент, а не той, хто розмовляє, як президент, ухвалює політичні рішення та веде переговори з Токаєвим (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.). Це неможливо. Він не в комі – Путін живий".

Раніше політолог Павло Лузін заявив, що Володимир Путін не контролює Росію повністю. Також екстрасенс та таролог Макс Гордєєв назвав вирішальну дату для президента РФ і пояснив, чому його доля не відпускає.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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