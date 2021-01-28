Повноваження делегації Росії в ПАРЄ продовжили. Україна намагалася їх оскаржити

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи вирішили продовжити повноваження російської делегації в організації і проголосували проти позбавлення її права брати участь в засіданнях, що на цьому тижні запропонувала Україна.

Реклама

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив 28 січня член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

За продовження повноважень делегатів від Росії проголосували 107 учасників, проти – 36. Ще 24 утрималися.

Читайте також: ЄС не введе санкції проти Росії через Навального: стала відома причина

"На жаль, багато колег по Асамблеї досі намагаються шукати примарний "діалог" з тими, хто його не збирається вести. Але ми цю справу так не залишимо. Ми разом з нашими міжнародними друзями будемо оскаржувати повноваження російської делегації кожного разу, коли це буде можливо", – попередив Гончаренко.

В тренді У Telegram тепер можна переносити чати з інших месенджерів. Як це зробити

Реклама

Крім того, 27 січня моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські поправки щодо санкцій проти Росії. Єдина поправка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету – вона засуджує окупацію Криму.

Нагадаємо, що після масових затримань і насильства над учасниками демонстрацій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в РФ делегації України, Литви, Латвії, Естонії та Грузії оскаржили повноваження російської делегації. Вони звинуватили РФ у порушенні статті 5 Статуту Ради Європи – кожна країна-член повинна гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав і свобод.

У відповідь на це, як стверджує керівник української делегації Марія Мезенцева, росіяни почали фактично шантажувати ПАРЄ, пригрозивши припинити сплачувати внески.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама