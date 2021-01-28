Русский
$ 28,17
34,12
  1. Світові новини
  2. Росія

Повноваження делегації Росії в ПАРЄ продовжили. Україна намагалася їх оскаржити

28 січня, 11:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За вигнання росіян із залу засідань ПАРЄ проголосували тільки 36 людей

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи вирішили продовжити повноваження російської делегації в організації і проголосували проти позбавлення її права брати участь в засіданнях, що на цьому тижні запропонувала Україна.

Реклама

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив 28 січня член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

За продовження повноважень делегатів від Росії проголосували 107 учасників, проти – 36. Ще 24 утрималися.

Читайте також: ЄС не введе санкції проти Росії через Навального: стала відома причина

"На жаль, багато колег по Асамблеї досі намагаються шукати примарний "діалог" з тими, хто його не збирається вести. Але ми цю справу так не залишимо. Ми разом з нашими міжнародними друзями будемо оскаржувати повноваження російської делегації кожного разу, коли це буде можливо", – попередив Гончаренко.

В тренді
У Telegram тепер можна переносити чати з інших месенджерів. Як це зробити
Реклама

Крім того, 27 січня моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські поправки щодо санкцій проти Росії. Єдина поправка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету – вона засуджує окупацію Криму.

Нагадаємо, що після масових затримань і насильства над учасниками демонстрацій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в РФ делегації України, Литви, Латвії, Естонії та Грузії оскаржили повноваження російської делегації. Вони звинуватили РФ у порушенні статті 5 Статуту Ради Європи – кожна країна-член повинна гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав і свобод.

У відповідь на це, як стверджує керівник української делегації Марія Мезенцева, росіяни почали фактично шантажувати ПАРЄ, пригрозивши припинити сплачувати внески.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія делегація Рада Європи парламентська асамблея ПАРЄ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Окрема
Окрема "держава" всередині Росії: Навальний показав палац Путіна (фото)Росія
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац ПутінаРосія
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти