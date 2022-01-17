Порошенко з "боєм" повернувся до України: що про це говорять у Кремлі

Опонентам чинного президента доводиться нелегко, заявив Пєсков

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не слідкує за ситуацією з поверненням до Києва підозрюваного у держзраді експрезидента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє News.ru.

Реклама

"Ми за цим не стежимо, він один із опонентів Зеленського (президента України. – Ред.), але це не питання, щоб ми уважно стежили. Зараз політичним опонентам Зеленського нелегко в Україні, це ми фіксуємо", – сказав Пєсков.

Повернення Порошенка