На останньому відео з Москви Путін виглядає як потвора, у нього на спині горб (відео)

У президента РФ серйозні проблеми зі здоров'ям, які він намагається приховати, кажуть експерти

Зміни у зовнішності Путіна можуть бути ознаками поганого здоров'я. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін останнім часом рідко з'являється на публіці. Багато хто вважає, що з початку вторгнення в Україну він ховається у підземному бункері на Уралі.

У четвер 21 квітня російські ЗМІ показали зустріч Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Зовнішність та поведінка президента Росії під час бесіди викликали чимало питань щодо його здоров'я.

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Сайт "Сьогодні" розбирається, що ж не так із черговим офіційним відео Кремля.

Брехлива доповідь Шойгу

Президент Росії Володимир Путін вислухав доповідь міністра оборони Сергія Шойгу про те, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За словами Шойгу, армії РФ залишилося 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі". Проте Путін назвав недоцільним штурм заводу в Маріуполі і наказав його скасувати, щоб "зберегти життя та здоров'я" російських військових.

Зазначимо, що у доповіді Шойгу були явні нестиковки, які свідчать, що міністр банально брехав президенту. Зокрема, глава Міноборони РФ заявив Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що в місті все ж таки залишаються "понад дві тисячі" українських захисників. Тим не менш, Путін назвав "завершення бойової роботи з Маріуполя" успіхом, з чим і привітав голову оборонного відомства.

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Примітно й те, що Шойгу розмовляв із Путіним, читаючи текст за папірцем.

Шойгу доповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. Фото: скріншот

Проте найцікавішою виявилася не сама суть доповіді Шойгу про чергову фейкову перемогу армії орків, а дивний зовнішній вигляд президента Росії та його поведінку під час бесіди з міністром.

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Горб на спині, тремор та рука на столі

На опублікованому російськими ЗМІ відео видно, що Путіну важко говорити. Його мова – тиха та уривчаста, а довгі речення він промовляв насилу та з явною задишкою. Складається враження, що під час зустрічі з Шойгу президенту РФ було явно не по собі.

Про це може свідчити те, як Путін сидів. Він буквально втиснувся в стілець, згорбившись так, що на спині з'явився горб. При цьому президент мертвою хваткою вчепився рукою в край столу і не відпускав його протягом усієї розмови. Можна також помітити, що нога Путіна нервово сіпалася під столом. Ймовірно, президентові було складно проводити зустріч і не терпілося швидше завершити її.

Та й сам зовнішній вигляд російського президента викликає подив. З раніше підтягнутого, спортивного чоловіка він перетворився на обрюзглого, розповнілого старого з одутлим обличчям, обвислими щоками та величезних розмірів животом.

Проблеми з хребтом, саркома та мозковий розлад

Зміни у зовнішності можуть бути ознаками поганого здоров'я. Зокрема, раптова повнота може бути викликана застосуванням гормональних препаратів або наслідком хіміотерапії як лікування раку.

У ЗМІ часто з'являлася інформація про те, що Путін має саркому. 8 квітня про це ж говорив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

"У Путіна саркома, судячи з того, що кажуть, або, принаймні, він на хімії точно, тому 20-метрові столи, щоб імунна система, яка в нього і без того розбовтана, щоб нічого на неї не вплинуло", – заявив Арестович в інтерв'ю для YouTube-каналу ISLND TV.

Він також додав, що зараз Путін проходить курси хіміотерапії, а на його лікуванні зосереджені "всі зусилля російської медицини".

Олексій Арестович: "На лікуванні Путіна зосереджено всі зусилля російської медицини". Фото: caliber.az

Про те, що Путіна постійно супроводжують, як мінімум, 10 лікарів, повідомлялося і у журналістському розслідуванні видання Проект". За даними співробітників ЗМІ, найчастіше з президентом їздить онколог Євген Селіванов.

"Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, у тому числі онкологічні", – інформували журналісти.

Також ЗМІ часто повідомляли, що президент Росії має великі проблеми із хребтом. Його не раз помічали то кульгаючим, то тим, хто тримається за поперек. Сам Путін розповідав, що впав з коня кілька років тому, проте журналісти стверджують, що причиною цього може бути рак хребта, на який Путін нібито хворіє ще з 2003 року.

"Про це знає дуже вузьке коло осіб, які дали підписку про нерозголошення інформації. До 2012-го хвороба прогресувала настільки, що Путіну насилу вдавалося зігнати з лиця "маску смерті", – писав блогер Віктор Горбунов.

За даними розслідувачів видання "Проект", з віком президент Росії все частіше став навідуватися до Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) на заході Москви, до приміщення, яке один із співрозмовників журналістів назвав "відділенням персональних лікарів".

"Після прибуття його зустрічає лікарняне керівництво, а потім передає до рук закріплених за президентом лікарів. Одним з таких лікарів, наприклад, довго був Дмитро Вербовий, реаніматолог та автор керівництва швидкої допомоги при гострих захворюваннях, травмах та отруєннях. Мабуть, Вербовий добре лікував Путіна – той зробив свого медика заслуженим лікарем Росії та заступником начальника свого медичного управління", – йдеться у розслідуванні.

Журналісти зазначають, що у 2016-2017 роках Путіну проводили кілька серйозних операцій у сфері спини. У 2019 році президенту РФ знову знадобилася масштабна медична допомога. Тоді приїхала рекордна кількість медиків – одразу 13 осіб, включаючи спеціалістів відділення нейрохірургії ЦКЛ, спеціаліста з травм хребта Олени Денисенко та хірургів у галузі онкології.

Крім того, за інформацією розвідки США, у Путіна розвивається мозковий розлад, який спричинен деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами. Як зазначають розвідники, про це їм повідомили власні джерела у Кремлі. За їхніми словами, саме з погіршенням здоров'я президента РФ пов'язана його "все безладна поведінка" у поєднанні з "роздутою зовнішністю", які ми можемо бачити на відео розмови з Шойгу.

Рішення російського президента про вторгнення в Україну може бути спричинене погіршенням здоров'я. Фото: колаж "Сьогодні"

Знесилене тіло та слова за підказками

Психолог Ольга Іович, проаналізувавши цей ролик, також впевнена, що у Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, які він намагається приховати.

"Опухле обличчя виглядає явно нездоровим. Поза, в якій він сидить у кріслі, показує, що його тіло знесилено. Путін вчепився рукою в стіл і іноді рухає головою, намагаючись напружити голову і руку, тому що йому не вистачає сил підтримувати в тонусі всі м'язи. корпуси тіла, щоб виглядати впевненіше", – каже "Сьогодні" Іович.

Психолог також зауважила, що Путін безконтрольно рухав ногою під столом.

"Це може свідчити, що м'язи ніг знесилені, їм не вистачає енергії, яку Путін направив на голову та руку. Путіну явно некомфортно перебуває за столом, хоч би як він намагався демонструвати впевненість", – каже вона.

Водночас психолог зауважила, що розмовляючи з міністром оборони, Путін був неприродно спокійний.

"Як правило, під час розмови про війну керівники та військові ведуть себе інакше. Сидять прямо, дивляться зосереджено, кажуть чітко. Саме так поводився Шойгу під час розмови з президентом. Путін же був надто знерухомлений, при цьому не було зосередженості у його погляді, очі бігали, мова була нескладною на відміну від того, як він поводився раніше. Складається враження, що він говорив слова за чиїмись підказками", – підсумувала Іович.

Ольга Іович: "У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, які він намагається приховати" / Фото: Facebook

Цар не справжній?

Водночас у Мережі запідозрили, що відео зустрічі Путіна та Шойгу у Москві могло бути фейковим. Інтернет-користувачі звернули увагу на те, що голова Путіна на відео рухається окремо від тіла, що може свідчити про те, що ролик – неякісно змонтований продукт пропаганди.

"У Путіна на зустрічі з Шойгу голова знову "в голограму грала". Чуваки, та купіть вже нормальний хромакей і найміть адекватного режисера монтажу", – пише Telegram-канал "Труха".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на початку березня у Кремлі випустили відео, на якому Володимир Путін зустрічається з жінками-пілотами та бортпровідницями у Москві. Українські експерти звернули увагу на те, що відео було фейком, створеним із застосуванням технології хромакей (технологія поєднання двох і більше зображень або кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей або предмети на довільному тлі, знятому в іншому місці).

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