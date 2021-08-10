"Останній диктатор Європи" – чи піде Лукашенко у відставку і при чому тут Путін

Відставка Лукашенка влаштує всіх: Білорусь, Росію і Захід, кажуть експерти

Олександр Лукашенко займає посаду президента Біларусі на протязі 27 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "дуже скоро" покине пост глави держави, але не назвав конкретні терміни. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки реальна відставка першого і єдиного керівника Республіки, яка роль Путіна в прийнятті такого рішення і хто може стати наступником Лукашенко.

Не потрібно гадати коли, але дуже скоро

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У понеділок, 9 серпня, Олександр Лукашенко провів щорічну зустріч з журналістами. В ході "Великої розмови з президентом" глава держави анонсував свою відставку.

"Не треба гадати, коли піде Лукашенко і так далі. Дуже скоро", – заявив президент.

На питання журналістів про наступника Лукашенко відповів, що наступним президентом Білорусі стане той, "кого білоруський народ обере", додавши, що в Республіці є 15-20 людей, які можуть вирости в президенти, і ці люди схожі на нього "в своїй відданості країні". Про кого саме йшлося – Лукашенко не уточнив.

Лукашенко: Не треба гадати, коли піде Лукашенко. Дуже скоро. Фото: Сайт президента Білорусі

Від директора радгоспу до незмінного президента

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Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі протягом 27 років. У 1994 році, обираючи главу держави, ніхто в країні не міг припустити, що простий директор радгоспу вибудує систему влади виключно під себе і, отримавши прізвисько "останнього диктатора Європи", керуватиме Білоруссю понад чверть століття.

Лукашенко зміг переписати Конституцію країни, наділивши себе "царськими повноваженнями", що дозволяють йому самостійно, без затвердження парламентом призначати міністрів, розпускати парламент, а укази президента стали мати вищу юридичну силу. Лукашенко навіть домігся того, що народ "дозволив" йому ставати президентом необмежену кількість разів.

З незадоволеними президент розправлявся моментально: акції протесту жорстко придушувалися ОМОНом, а вороги у владі безслідно зникали.

У відповідь на авторитарну внутрішню політику Лукашенка країни Європейського Союзу ввели проти Білорусі санкції, практично ізолювавши країну від Заходу. Сам же президент отримав прізвисько "Останній диктатор Європи".

20 липня 1994 року Олександр Лукашенко став першим президентом Білорусі / Фото: Wikipedia

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9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли чергові вибори президента, яким вшосте став Лукашенко, набравши нібито 80,08% голосів. його опонентка Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10,09%.

Штаб Тихановської заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів. У Білорусі почалися протести опозиції, які були жорстко придушені правоохоронцями.

Штаб Тихановської заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів / Фото: Facebook

"Наївся президентства", але йти не збирається

Відзначимо, що за час свого правління Лукашенко не раз говорив, що "наївся цього президентства", але йти не збирається.

"Я не зможу не висунути свою кандидатуру на пост президента. І зроблю це, щоб ви потім мене не звинуватили в боягузтві і не сказали, що я в скрутну хвилину втік. Я висуну свою кандидатуру, а ви обирайте будь-якого, можете за мене не голосувати . Це буде нормально. Але якщо щось обвалиться потім, коли ви вибрали Петрова, а не Лукашенка, – я буду спокійний. І якщо ви мене в чомусь дорікнете, я вам скажу: ви ж могли за мене проголосувати" , – говорив він у 2015 році.

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Після масових акцій протесту в 2020 році президент Білорусі назвав умови свого відходу у відставку. Виступаючи з доповіддю на Всебілоруських народних зборах 11 лютого 2021 року, він заявив, що покине свій пост, коли в країні припиняться протестні акції і настане мир.

"Головна моя умова виходу з влади – у країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку. Друга умова – якщо складеться так, що до влади прийдуть не ті і у них будуть інші погляди, – другим пунктом ми запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента – впасти не може", – заявив Лукашенко.

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що Лукашенко вже не вперше обіцяє піти у відставку, але щоразу залишається на своєму посту.

"Лукашенко вже багато років говорить, що зібрався кудись іти, що втомився, що наївся влади, наївся президентства. Але все ж іти нікуди не збирається, і підтвердження тому – минулорічні вибори, де він назвав себе переможцем, попри те, що народ з ним різко не погодився. Судячи з учорашньої пресконференції, на якій Лукашенко поводився, як повновладний господар Білорусі, його відставка малоймовірна. Патологічне, можна навіть сказати, звірине бажання влади не дозволить Лукашенку позбутися престолу", – говорить "Сьогодні" Карасьов.

Конституційна рокіровка – хто стане наступником Лукашенка

Водночас політолог зазначає, що в разі якщо Лукашенко і піде з поста президента, він все одно залишиться керівником країни.

"Лукашенко може провести конституційну рокіровку. Піти з посади президента і тої ж миті же стати, наприклад, прем'єр-міністром. До того ж він може піднести це, як європеїзацію політичної системи, адже в деяких країнах ЄС саме прем'єри є першими політиками, а президенти – всього лише декоративними керівниками країни", – каже Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Найближчим часом Україні не варто побоюватися війни з Россією. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Якщо припустити, що Лукашенко все ж покине пост президента і перейде на якийсь інший, більш високий рівень, Карасьов вважає, що на посаду глави держави претендуватимуть люди з найближчого оточення нинішнього лідера.

"Все залежатиме від того, кого він вибере своїм наступником. Багато хто говорить, що Лукашенко розглядає кандидатури своїх синів. Але старші цього не хочуть, а молодший ще не готовий політично. У цьому питанні в сім'ї Лукашенка не досягнуто консенсусу", – каже нам експерт.

У білоруських ЗМІ можливими кандидатами на президентське крісло часто називають колишню главу адміністрації президента Наталію Кочанову і міністра закордонних справ Володимира Макеєва, які є близькими наближеними до Лукашенка.

Як відзначають журналісти, в разі якщо в Білорусі станеться диво, і вибори президента виявляться чесними, можуть з'явитися кілька кандидатів, що мають політичний потенціал і вже брали участь у виборах. Це екскандидатка в президенти, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, глава Народного антикризового управління, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, банкір Віктор Бабарика, що сидить у виправній колонії, і колишній прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас. .

Відставка Лукашенка може бути узгоджена з Путіним

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що Лукашенко дійсно може піти у відставку найближчим часом.

"Не виключаю, що в найближчі півроку можуть почати реалізовувати сценарій, згідно з яким Лукашенко піде з поста президента, отримавши гарантії, що його не будуть переслідувати. Про гарантії своєї безпеки він, до речі, говорив на Всебілоруських народних зборах у лютому. Думаю, навряд чи він стане прем'єром, скоріше піде на спокійну пенсію", – говорить "Сьогодні" Воля.

За словами експерта, відставка Лукашенка знизить градус протестних настроїв у Білорусі, а також дозволить зняти з країни санкції Заходу.

"Якщо знімуть санкції, вирішується проблема кризи. Товарообіг і бюджет Білорусі збільшаться. Відповідно, Росія зможе зменшити своє фінансування Білорусі. Такий сценарій влаштує всіх: Захід, Путіна, Лукашенка і білоруських бізнесменів. Ну а президентом знову ж стане "своя" людина. Як сказав Лукашенко, у нього вже є 20 перевірених кандидатів", – каже Воля.

Політолог також зазначив, що наступник Лукашенка напевно буде повністю підконтрольним Росії.

"Для Путіна важливо зберегти проросійський настрій білоруського електорату, в тому числі і для подальшої інтеграції Білорусі з Росією. Крім того, для РФ необхідно відкриття приватизації білоруських виробництв для російського бізнесу", – говорить Володимир.

Володимир Воля: Відставка Лукашенка влаштує усіх. Фото: Facebook Володимира Волі

Що кажуть в опозиції

Водночас у білоруській опозиції з сумнівом ставляться до заяви Лукашенка про швидку відставку. Як зазначив у коментарі "Сьогодні" виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції і соратник екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика та Марії Колесникової Іван Кравцов, поки вся історія управління Лукашенка країною говорить про те, що він шукатиме будь-які причини, щоб відтягнути цей момент до самого кінця.

"Причини знайдуться. То складний період в економіці, то немає гідних кандидатів, то важлива п'ятирічка. Авторитарна система в Білорусі спрямована на збереження влади однієї людини. В цьому її суть. Популістські висловлювання і відверта брехня – ну до цього ми вже, мабуть, звикли. За цим нічого не стоїть", – резюмував Кравцов.

Іван Кравцов: Авторитарна система у Білорусі направлена на збереження влади одієї людини / Фото: Сьогодні

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