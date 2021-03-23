Постарів чи дозрів для вакцини: Путін все ж таки отримав щеплення від COVID-19

Президент РФ Володимир Путін у вівторок, 23 березня, отримав щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс із посиланням на прессекретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова.
"Путін прищепився від коронавірусу. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", – сказав представник Кремля.
Раніше Пєсков повідомив, що президент РФ зробить щеплення від коронавірусу без камер. За його словами, Путін не збирається перетворювати свою вакцинацію на публічний захід і що він і без цього приділяє велику увагу пропаганді щеплень від COVID-19.
У Пєскова раніше запитали, якою саме вакциною прийметься Путін, проте він вирішив промовчати про це.
Нагадаємо, що Путін постійно знаходив відмовки, щоб не вакцинуватися російським препаратом.
Наприкінці грудня-2020 Пєсков заявив, що Путін вирішив зробити щеплення від коронавірусу вакциною Sputnik V, але чекав завершення всіх формальностей.
В середині грудня Путін дав зрозуміти, що занадто молодий для щеплення (68 років), оскільки вакцинація для людей його вікової групи поки не передбачена.
А в липні Пєсков пояснив, що Путіна не вакцинували від коронавірусу російським препаратом, тому що вакцина поки не пройшла сертифікацію.
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