Русский
$ 27,69
33,01
  1. Світові новини
  2. Росія

Постарів чи дозрів для вакцини: Путін все ж таки отримав щеплення від COVID-19

23 березня, 20:35

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Кремлі запевняють, що лідер РФ отримав щеплення російським препаратом

Президент РФ Володимир Путін у вівторок, 23 березня, отримав щеплення від COVID-19.

Реклама

Про це повідомляє агентство Інтерфакс із посиланням на прессекретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Путін прищепився від коронавірусу. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", – сказав представник Кремля.

Раніше Пєсков повідомив, що президент РФ зробить щеплення від коронавірусу без камер. За його словами, Путін не збирається перетворювати свою вакцинацію на публічний захід і що він і без цього приділяє велику увагу пропаганді щеплень від COVID-19.

У Пєскова раніше запитали, якою саме вакциною прийметься Путін, проте він вирішив промовчати про це.

В тренді
Припиніть шпигувати! Як в Болгарії розкрили агентів РФ в Міноборони і розвідці
Реклама

Нагадаємо, що Путін постійно знаходив відмовки, щоб не вакцинуватися російським препаратом.

Наприкінці грудня-2020 Пєсков заявив, що Путін вирішив зробити щеплення від коронавірусу вакциною Sputnik V, але чекав завершення всіх формальностей.

В середині грудня Путін дав зрозуміти, що занадто молодий для щеплення (68 років), оскільки вакцинація для людей його вікової групи поки не передбачена.

А в липні Пєсков пояснив, що Путіна не вакцинували від коронавірусу російським препаратом, тому що вакцина поки не пройшла сертифікацію.

Відео: Пул №3/Telegram

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

щеплення вакцинація вакцина Володимир Путін Дмитро Пєсков

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)Україна
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежіРосія
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артиста
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артистаУкраїна
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти