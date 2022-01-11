"Посудомийки – не найсвятіше": у Кремлі відповіли США на загрозу нових санкцій

У Кремлі поки що роблять вигляд, що їх не залякаєш можливими жорсткими санкціями, які ЄС та США розробляють на випадок вторгнення російських військ на територію України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков порівняв ці санкції із відмовою від посудомийних машин.
Про це повідомляє РБК.
Найсвятіше
"Слава богу, все-таки посудомийки не відносяться до категорії найсвятішого, як ви кажете. У нашому суспільстві вони до категорії найсвятішого не належать. Хоча це дуже важливо для зручності побутового життя", – відповів Пєсков на запитання журналіста, що робитиме Росія, якщо "заборонять навіть холодильники".
Пєсков додав, що всі ці загрози стали з'являтися все частіше на тлі переговорів Росії та США щодо гарантій безпеки Москві, які проходять у Женеві.
"Ми бачимо, що як мантру наші американські опоненти продовжують сипати погрози про майбутні санкції; зрозуміло, що здійснюються вкидання у різні ЗМІ. Я сказав би, що це відноситься до категорії інформаційної артпідготовки перед раундом консультацій, які відбулися вчора", – сказав Пєсков.
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Санкції "дихають" у потилицю
- За даними американського агентства Bloomberg, в рамках роботи з розширення списку можливих санкцій проти РФ Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- За даними The Associated Press, на додаток до прямих санкцій проти російських організацій санкції у відповідь на вторгнення в Україну можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується із США в Росію, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.
- Наприкінці 2021 року віце-президент США Камала Харріс пригрозила Росії серйозними санкціями у разі вторгнення військ країни-агресора до України.
- Представник влади Франції, яка головує нині в ЄС, 7 січня заявив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну повинно розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік – 2".
- Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф вважає, що вторгнення Росії в Україну можуть зупинити лише серйозні санкції.