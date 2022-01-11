"Посудомийки – не найсвятіше": у Кремлі відповіли США на загрозу нових санкцій

Пісков вважає, що без побутової техніки росіяни точно проживуть

Не кожному росіянину по кишені посудомийка, отже, загалом країна не постраждає від санкцій / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі поки що роблять вигляд, що їх не залякаєш можливими жорсткими санкціями, які ЄС та США розробляють на випадок вторгнення російських військ на територію України. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков порівняв ці санкції із відмовою від посудомийних машин.

Про це повідомляє РБК.

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Найсвятіше

"Слава богу, все-таки посудомийки не відносяться до категорії найсвятішого, як ви кажете. У нашому суспільстві вони до категорії найсвятішого не належать. Хоча це дуже важливо для зручності побутового життя", – відповів Пєсков на запитання журналіста, що робитиме Росія, якщо "заборонять навіть холодильники".



Пєсков додав, що всі ці загрози стали з'являтися все частіше на тлі переговорів Росії та США щодо гарантій безпеки Москві, які проходять у Женеві.



"Ми бачимо, що як мантру наші американські опоненти продовжують сипати погрози про майбутні санкції; зрозуміло, що здійснюються вкидання у різні ЗМІ. Я сказав би, що це відноситься до категорії інформаційної артпідготовки перед раундом консультацій, які відбулися вчора", – сказав Пєсков.

Санкції "дихають" у потилицю