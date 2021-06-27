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Втратила свідомість. У Росії поліцейські жорстоко познущалися над жінкою за відмову надягти маску

27 червня 2021 10:38

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці скрутили жінці руки за спиною і витягли її з будівлі МФЦ – тягли по асфальту

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Росії поліцейські насильно виволокли жінку з будівлі багатофункціонального центру за відмову надягти маску.

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Про це повідомляє "Говорить Москва" в Twitter.

На відео з місця видно, що у жінки на обличчі є маска, але вона надягла її не повністю на обличчя, побоюючись, що їй стане погано.

Постраждала пручалася і говорила, що в машині її чекає дочка, але поліцейські скрутили їй руки за спиною і потягли з МФЦ. У якийсь момент вона перестала кричати. Очевидець говорить, що вона втратила свідомість, але це не зупинило співробітника поліції.

Син потерпілої заявив, що поліцейські після затримання пригрозили його матері 15 добами арешту за опір поліцейським. Пізніше через якийсь час вони відпустили її.

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У пресслужбі московської поліції заявили, що жінка відмовлялася надягти маску, поводилася неадекватно і агресивно, кричала, а також кілька разів вдарила по нозі співробітника поліції і вкусила іншого.

Раніше ми повідомляли, що в Києві через зауваження надягти маску чоловік розпорошив газ прямо в приміщенні. НП сталася на одній із заправок в столичному Гідропарку, розповіли кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва.

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