З'явилося фото Горбачова на лікарняному ліжку

Єдиний президент СРСР уже більше тижня проходить лікування

Горбачов тепер постійно у лікарні / Колаж "Сьогодні"

Перший президент СРСР Михайло Горбачов майже два тижні перебуває у лікарні Йому діагностували серйозне захворювання і зараз в інтернеті з'явилося перше фото колишнього політика на лікарняному ліжку.

Фото опублікував у соцмережах російський економіст Руслан Грінберг, який 30 червня відвідав 91-річного Горбачова у лікарні.

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Що відомо

На знімку видно, що у Горбачова на обох руках є гематоми, а на задньому плані видніється крапельниця.



"Провідав Михайла Сергійовича. Головний підсумок розмови – немає розумної альтернативи новому "новому мисленню", – підписав фото Грінберг.

Раніше повідомлялося, що у колишнього лідера СРСР діагностовано цукровий діабет та проблеми з нирками. Лікарі вирішили, що йому необхідно постійно проводити діаліз. За даними російських телеграм-каналів, процедури проводяться в одній із московських клінік.

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